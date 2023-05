Z Afriky do Prahy. Měl jít do důchodu, místo toho je děkanem na české univerzitě

Pohybujete se v zajímavém oboru. Je spojený s cestováním?

Celkem jsem za svůj život procestoval přes sto dvacet zemí a pobýval jsem hlavně v těch afrických. Zvláště proto, že už v pubertě jsem toužil studovat obor, při kterém bych mohl často vyjíždět do zahraničí a ideálně se tam i odstěhovat, což se mi splnilo. Poprvé jsem mimo Belgii vycestoval už dvacet dní po ukončení univerzity v Gentu, kde jsem studoval tropické zemědělství. Vydal jsem se na stáž do Nigérie, při které jsem zkoumal speciální západoafrickou odrůdu fazolí. Během tohoto výzkumu jsem se stal odborným partnerem Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů. Dva roky jsem pak strávil v severním Senegalu, kde jsem s kolegy řešil, jak se v tamějších podmínkách co nejlépe vypořádat se škůdci.

Čeština je pro mě neuvěřitelně složitý jazyk zvláště proto, že není příbuzná žádnému jazyku, který znám.