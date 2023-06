Poezie vzbudí emoce, poukáže na to, co v sobě nemáte vyřešené, říká básnířka

V jaké životní fázi se právě nacházíte?

Měla jsem období, kdy jsem život moc nezvládala, ale teď cítím, že už je to zase na dobré cestě. Když má člověk psychické problémy, není vždycky jednoduché jít do práce mezi lidi. Živím se jako copywriterka a mám štěstí, že to v práci chápou a mohu občas pracovat z domova nebo úkoly dodělat, když se cítím líp. Doma to na mě ale někdy padá a mám pocit, že je toho na mě moc, tak jsem si teď dávala trochu pauzu.

Když to ale nemá konce, ztrácíte sílu bojovat dál. Rčení „co tě nezabije, to tě posílí“ není zrovna moje heslo.