Úspěšní slameři ze Sokolovska spolu vydali knihu. Zaplatili ji fanoušci

Kde se vzala myšlenka, že spojíte síly a vydáte knihu?

FILIP: My to spolu táhneme už dlouho, v podstatě od 22. února 2008, tudíž se to tak nějak nabízelo. Já mám navíc rád onu katarzi v podobě vydání knihy. Jako kdyby z člověka něco spadlo, a je pak možné se svobodněji hýbat. Když nad tím tak dumám, vlastně jsme sami sobě splatili dluh.

TUKAN: Přišel za mnou, tuším někdy po finále 2020, Filip s tím, že bychom mohli tu naší éru zpečetit. Mně se to zdálo jako dobrý nápad, že si tím jednak sám symbolicky uzavřu tuhle krásnou uměleckou kapitolu, druhak že napíšeme ještě nějaké texty, aby jich v knize bylo deset, a také že s nimi obrazíme města a budeme je performovat nad rámec mistráků lidem.

Profil Filip Koryta – Dr. Filipitch Básník, slamer, hudebník a moderátor původem ze Sokolova. Mistr České republiky ve slam poetry 2017. Robert Netuka – Tukan Slamový objev roku 2017 pochází z Bukovan. Ve své tvorbě reflektuje věci a dění kolem nás. Spolu s Dr. Filipitchem je trojnásobný mistr v duo slamu.

Jak dlouho jste na knize pracovali?

FILIP: Vzhledem k tomu, že je v ní kupříkladu text o městě Sokolov, tak bych klidně řekl, že celý život, to je téma obsahu. Ale práce na realizaci knihy, to bylo třeba pět měsíců ne úplně intenzivní práce, to je téma hmoty.

TUKAN: Jak říká Filip, zhruba tak nějak. Já přesně nevím, jediné, co jsem dělal, byla korektura textů. Pak jsem jen sledoval, jak to řeší Filip, a občas jsem se vyjádřil ke grafickým návrhům, které nakonec pod taktovkou Gábiny Polomíkové dopadly moc dobře.

Co v ní čtenář najde? Jsou to jen slamové texty?

FILIP: Jde o knihu obsahující veškerou naši dosavadní tvorbu, tedy deset duo slamových textů, které vznikaly mezi lety 2017 až 2022. Kromě nich je součástí knihy předmluva od Boba Hýska, zakladatele duo slamu v našich luzích a hájích, a doslov od Míry Balatky, jenž je jedním z mála duchapřítomných sokolovských politiků.

TUKAN: K tomu bych jen dodal, že mé pasáže jsou umístěny vlevo a ty Filipovy vpravo. Jsem rád za předmluvu od Boba Hýska, je to takovej náš slamovej táta. Míra Balatka je zase kámoš, kterej se zajímá o náš hnědouhelný region.

Jak těžké bylo sehnat finance na vydání knihy? A je dnes hodně náročné vydat si vlastní text, tak aby se dostal do světa?

FILIP: Sehnat peníze náročné nebylo – založili jsme crowdfundingovou kampaň na HitHitu a měli měsíc na to přesvědčit lidi, že jsme dobrá investice, což se bohudík podařilo. Všem moc díky, lásky naše. A co se týče samotného procesu vydávání knihy, žádná věda to není. Knížku si hyperbolicky řečeno může vydat kdokoli, kdo má ruce, nohy a elán se do toho obout. Oproti předchozímu režimu tedy nejsou žádné mantinely v otázce svobody, nikdo vám nebrání. Problém nastává v otázce marketingu atd., jelikož se klidně může stát, že vaše knížka nebude vůbec nikoho zajímat. My jsme si onen zájem pojistili oním crowdfundingem.

TUKAN: Podařilo se nám vybrat i díky fajn odměnám, kterými jsme potenciální zájemce motivovali k finanční podpoře. Co se týče odměn, snažili jsme se o minimální finanční nákladovost, ovšem s originální přidanou hodnotou, například hraní ping pongu nebo deskovek s jedním z nás, běh, vaření, procházky, společný večer a lidem se evidentně líbily, proto jsme knihu mohli vydat.

Co považujete za nejtěžší, když se člověk rozhodne vydat své texty v knižní podobě?

FILIP: Vydat knihu je relativně rozsáhlá produkční práce. Dopsáním textu všechna sranda teprve začíná. Člověk musí sehnat grafika, aby knížka nějak vypadala. A taky sazeče, občas je to jeden a ten samý člověk, díky bohu. A jestli chcete, aby byla vaše kniha bez chyb, potřebujete korektora. Pak je taky třeba nakladatelství, pod jehož hlavičkou kniha vznikne, ačkoli to není bezpodmínečně nutné, můžete si knihu vydat samonákladem. Někdo musí knihu vytisknout. Autor zkrátka není sám a bez pomoci se neobejde.

TUKAN: Možná jen doplním, že musíte dát ty lidi dohromady, komunikovat, vyjednávat se všemi stranami, mít organizovanej postup.

Proč se jmenuje Švagři? A budou i Otcové?

FILIP: Já a Tukan sdílíme moji sestru Šárku. Kdysi vznikl hoax, že to naopak já chodím s Tukanovo sestrou, jenže vzhledem k tomu, že má Tukan jen tři bratry… A co se mě týče, otcovství ve svojí tvorbě čas od času rozebírám, ale nijak extra, snažím se tím otcem být hlavně v realitě, nikoli na papíře.

TUKAN: My se Šári ještě rodiči být nechceme a bůh ví, jestli budeme chtít, ale mohlo by se to jmenovat třeba Otec a Strejda.

Co bylo na tvorbě nejtěžší?

FILIP: Vzhledem k tomu, že jde o mou de facto osmou knihu, už si to docela svedu ošéfovat. Takže jsem věděl, kolik času potřebuju na redakci, korekturu, komunikaci s grafičkou, nakladatelem… Tukana jsem toho ušetřil, což mu samozřejmě ještě spočítám.

A s prvními knihami se něco pokazilo? Bylo něco, z čeho jste byl totálně zoufalý?

FILIP: No jejej! To by bylo na samostatnou knihu. Kromě Fotogenických problémů a Falknov Calling se mi nestalo, aby někde nebyl problém. Tisková či grafická chyba, překlep… V souvislosti s knihou Promiň dokonce visela ve vzduchu žaloba na tiskárnu, neboť svoji práci naprosto odflákla a poslala nám zásilku tří set zmařených knih. Jsem bohudík obklopen kreativními lidmi a zručnými krizovými manažery, takže jsme z toho vždycky nějak hezky vybruslili… Snad. (smích)

Jsou Švagři počátkem něčeho nového, nebo je to konec jedné tvůrčí éry?

FILIP: Já Švagry vnímám jako uzavření svých duo slamových snah. Čímž neříkám, že s duo slamem definitivně končím. Ale vzdávám se všech ambicí. Vyhrát totiž třikrát mistrovství republiky a vydat první oficiální knihu v této disciplíně, to považuju za dostatečné.

TUKAN: Švagři, jak už jsem nakousl, jsou zpečetěním jedný krásný éry. Možná je to i začátek, ale čeho, to zatím nevím. S duo slamem jsem ale neseknul.

Co plánujete teď? Na co se můžeme těšit?

FILIP: Ke Švagrům bychom rádi jeli ještě minimálně jedno turné. Jarní edici, řekněme. Během té bychom snad mohli mít v Karlovarském kraji víc než dvě zastávky. K tomu mám v podstatě tři další knihy připravené k vydání, tak uvidíme, jak moc se hecnu, aby spatřily světlo světa. A v neposlední řadě dávám dohromady svojí sólovou hudební kariéru, skládám s periodicitou jedna píseň za půl roku, takže bych snad do pěti let mohl mít první koncert. (smích)

TUKAN: Já nevím, co budu přesně dělat, ale něco určitě jo.