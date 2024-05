Stát zapojí taxíky do veřejné dopravy. Poptávkový systém má ušetřit náklady

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zelená lucerna s nápisem linka by měla do budoucna odlišovat nepravidelnou dopravu ve veřejném zájmu od klasického taxi. Takzvanou poptávkovou dopravu jako náhradu menších autobusů plánuje ministerstvo dopravy zapojit do systému dotované veřejné dopravy. Ten v současnosti umožňuje státu, krajům nebo jednotlivým městům přispívat na hromadnou dopravu, ale jen v podobě dopravy drážní nebo autobusů.