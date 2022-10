Zdravá sebeláska je zásadní, říká influencer Expl0ited

Je s ním sranda už na pohled, od jeho první věty se musíte usmívat a nejde mu nefandit. Mladý muž s přezdívkou Expl0ited kolem sebe šíří oblak pozitivní energie, která pohltí každého, kdo se kolem něj jen mihne. A opravdu zajímavě vypráví.

Je totiž svůj. Zatímco sociální sítě a Instagram obzvlášť většinou bývají hrou na dokonalost, lidé se na nich ukazují takoví, jací by chtěli být, a ne jací jsou, Peter Altof nic neskrývá. Jen snad ve skutečnosti dělá ještě víc gest, srandiček, fórků. A pusa mu jede ostošest.

Na čem momentálně pracujete?

Snažím se najít otázky, na které se můžete ptát univerzálně každého a které zjistí hodnoty všech lidí.

Jaký je příklad takové otázky?

Těžko říct, dělám na tom týden a zatím jsem na nic nepřišel.

Jaký je vrchol vaší dosavadní kariéry?

Vyhrál jsem anketu časopisu Forbes 30 pod 30. A dostal jsem cenu za mládežnickou knihu roku, za básnickou sbírku, kterou jsem napsal.

Videa jste začal natáčet už na škole. Nejdřív jste „jen“ hrál počítačové hry a fanoušci rychle přibývali. Byl v tom nějaký kalkul? Měl jste plán stát se slavným?

Ani ne, mě to hlavně bavilo. Natáčel jsem pro sebe a kámoše. Ale dával jsem do toho tolik energie, že se moje práce dostala do světa. A jsem za to samozřejmě rád.

Lidí, kteří natáčejí videa na YouTube a jiné internetové platformy, kteří se natáčejí při hraní her, jsou tisíce. Co jste měl navíc?

Řekl bych, že trpělivost. A měl jsem na ni čas. Jen jsem chodil do školy, nic jiného jsem nedělal. Takže mi ani nevadilo, že to trvalo dva, tři roky, než na moje videa začal někdo koukat. Dnes chce každý být hned slavný. Ale víte co? Ani se jim vlastně nedivím, žijeme ve strašně rychlé době. Přesto by se neměl nikdo nechat odradit neúspěchy, vytrvat a pokračovat v tom, co dělá. To je cesta.

Jak se vlastně člověk dostane od hraní her k napsání básnické sbírky?

Vždy jsem se nechal unášet proudem života. Začal jsem dělat blogy, lifestylové věci a zjistil jsem, že lidi zajímá můj život. Takže jsem si začal vydělávat tím, že jsem ho ukazoval. Snadné. Básničky jsem si psal již odmala, a když měl oslovili, že bych mohl napsat knížku, byla sbírka básní jasná volba. A píšu dál, v počítači mám nové básně, takže snad bude další sbírka. A moc se na to těším, dnes už mi moje texty přijdou celkově dospělejší.

Z vaší řeči mám pocit, že vás básně berou víc než videa.

Mám hrozně rád slova, hraju si s nimi. Dělám i slam poetry (soutěžní umělecká událost, ve které básníci předvádějí poezii mluveného slova před živým publikem a porotou – pozn. redakce), protože mě baví, když se zvuky rýmují, když mají nějaké významy, když jsou úderné, když si můžu hrát s tempem řeči. Používat krátké věty, dlouhé věty, zavést posluchače někam, kam ani nečekal… Přijde mi fascinující, jak se dá pracovat se zvuky a lidskou pozorností.

Vaše videa jsou hodně otevřená, například jste v nich hodně ukazoval přítelkyni. Nevadí vám ukazovat soukromí?

To tak pouze vypadá, hodně věcí si nechávám pro sebe, pro svoje blízké, rodinu… Myslím, že dokážu odklonit práci od soukromí.

A bylo to tak vždy?

Někdy se podívám na starší videa a říkám si, jaký jsem byl dement. Ale to je riziko internetu. Aspoň si dnes můžu říct, že jsem vyrostl, že jsem se za ty roky v něčem zlepšil. Je pro mě zajímavé sledovat genezi od úplných začátků do dnešní doby.

Býval jste „jen“ idolem teenagerů, dnes vás znají i starší ročníky, chtěl jste se stát celebritou?

To je díky médiím. Dobrovolně jsem to nedělal, mám úzkost z takových věcí, jako je televize. Mám rád svou bublinu, jsem dost introvertní a v televizi jsem před cizími lidmi dost nesvůj. I proto, že mám rád věci pod kontrolou, v televizi však vše řídí štáb. A ti lidé vytahují z kontextu informace, takže nakonec něco vyzní jinak, než jsem myslel. A může se toho chytit bulvár, znáte ty klikací nadpisy…

Snažím se postavit svému strachu

Letos jste nominován v anketě časopisu Esquire na Muže roku. Co podle vás definuje ve 21. století muže?

Na to se strašně hledá odpověď… Co definuje muže? Co definuje ženu? Nevím. Ale mohl bych říct, co definuje člověka. To by mělo být dobro, zdravý vztah k sobě samému a respekt ke svému okolí. Celkově víra v nás, ve všechny lidi.

Působíte velmi klidně. Existuje ale něco, co vás dokáže naštvat?

Nespravedlnost. Pokud se s nějakou setkám, strašně se mě to dotýká a hodně se naštvu. Například bezdůvodná napadaní, šikana, to mě hodně vytáčí.

Při setkání youtuberů v Nise bylo vidět, že Expl0ited (vlevo) má fanoušky také v Česku.

Co pro vás znamená úspěch?

Svobodu. Když je člověk sám svým pánem a může pracovat na tom, co ho zrovna baví a naplňuje. Což je momentálně můj případ.

Je tedy úspěch v životě tím nejdůležitějším?

To bych neřekl, to je láska. Ta léčí všechny věci. A začínat musíte od sebe, zdravá míra sebelásky pomůže naplnit váš potenciál a potom se šíří do okolí. A je třeba zachovat si svůj vnitřní klid.

A ten nacházíte kde?

Při sportu. Ať už jsou to obyčejná procházka, běh, fitness, fotbal, lezení, badminton… Vždy při tom najdu kousek sebe, kousek pokoje. Odměním se dopaminovými šoty a den je hned úplně jiný.

Je něco, čeho se bojíte?

Hodně věcí. Takových těch základních, jako že by mě opustili lidé v mém okolí. Ale jinak všeho možného, hororů, slizkých tvorů… Ale bojuji s tím, snažím se svému strachu postavit. Třeba proto jsem šel do zápasu MMA. Stejně tak se bojím mluvení na veřejnosti. A nových lidí, to mi způsobuje úzkost. Ale i s tím se snažím pracovat.

Mně například vidíte poprvé v životě, tady v té místnosti jste poprvé, cítíte se tedy diskomfortně?

Teď už v pohodě. Ale když jsem přišel, byl jsem trochu mimo. Mám nějaká cvičení, jak se zpřítomnit, uzemnit. Občas mám pocit, že se mi vše okolo zdá, tak můj mozek reaguje na stresující situace. Ale zjistil jsem, že se to stává hodně lidem.

Ale u někoho, kdo se živí i tím, že vystupuje na veřejnosti, to je zajímavé.

Ano. Měl jsem hodně polínek pod nohama, když jsem vystupoval na různých akcích, mluvil s médii. To pro mě vždy byla obrovská výzva.

A ještě jedna věc… Navzdory tomu, co teď říkáte, z vás sálá neuvěřitelně pozitivní energie.

Snažím se. Vnímat dobro kolem sebe a věřit tomu, že jednou bude opravdu všude.

