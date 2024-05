Mozek po padesátce už nereaguje jako dřív. Co se s tím dá dělat?

Když to přijde, každý se tak trochu stydí. „Bože, kam jsem to jenom dala? Já už asi opravdu stárnu!“ Tak zní stále častěji opakované věty, které situaci vystihují. Navíc si najednou nemůžete vzpomenout na známé slovo anebo třeba na jméno kamarádky, kterou jste před měsícem zvali na třídní sraz.

Neříkáme to rádi, ale nedá se s tím moc dělat: je to nevyhnutelná věc. Ale rozhodně nemusí být naprosto zničující. Po padesátce se lidský mozek opravdu mění.

„Vrstva mozkové kůry se ztenčuje, myelin, který vede vzruch po nervových vláknech, je pomalejší než dřív a ani receptory těchto signálů nereagují tak rychle,“ vysvětluje to neurolog Dylan Wint.

To ale neznamená, že se z vás najednou stanou staříci. „Člověk si jen hůř některé věci pamatuje, těžko se mu rychle přepíná z jednoho úkolu do druhého a i časoprostorová orientace pokulhává,“ říká odborník s tím, že nejprve je vše nenápadné, ale může se to časem zhoršovat.

Nenechte si pokazit každodenní radosti

Pokud se vám toto děje a můžete se tomu zasmát, je to v pořádku. „Zpozorněte ale ve chvíli, kdy vám to začne zasahovat do běžného fungování. Najednou třeba nezvládáte svou práci, která vás předtím nezatěžovala a šéf se zlobí, že neplníte termíny nebo něco takového,“ varuje lékař.

Stejně alarmující je neschopnost plynule komunikovat s lidmi nebo třeba neustálé zapomínání na důležité schůzky nebo povinnosti. Pak byste okamžitě měli navštívit geriatra nebo neurologa. S danou situací je potřeba se smířit, nikoli se jí ale zcela poddat.

Existuje spousta způsobů, jak svůj mozek udržovat co nejdéle ve formě. V prvé řadě se zaměřte na svůj životní styl.

Důležitý je nejen pohyb, ale i smích

„Zcela zásadní pro fungování mozku je pohyb, a to ještě nejlépe na čerstvém vzduchu,“ nabízí tu nejdůležitější a přitom nejlehčí zásadu expert. Podle něj je nejlépe věnovat se pravidelnému, nikoli ovšem náročnému aerobnímu cvičení. Mezi to patří například plavání, aerobic, spinning, lehké běhání nebo cyklistika. A nejlepší bude, když ho nebudete provádět sami.

„Neměnný zvýšený přísun kyslíku, stejně tak jako společnost stejně naladěných lidí dokážou zázraky. Zbavují lidí deprese i stresu a zvyšují v nich obyčejnou radost z toho, že tu jsou,“ uvádí Dylan Wint.

Stejně tak je potřeba vyhýbat se kouření, fast foodovým jídlům a nadměrnému užívání alkoholu. „V malém množství ale pití zas tak nevadí. Za prvé vyvolává pocit větší spřízněnosti a pak se také člověk lehčeji rozesměje. A to je důležité,“ dostává se odborník k další podstatné věci – smíchu.

Ten možná tolik neléčí, ale rozhodně probouzí v těle ty správné a v tomto okamžiku velice zásadní procesy. „Nejenže prohlubuje dech, ale tím pádem i posiluje kardiovaskulární systém a snáze prokrvuje celé tělo. Díky povzbuzení svalů si také člověk připadá mnohem mladší, a tak je jasné, že smích prodlužuje život,“ dodává neurolog.