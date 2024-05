Dítě ve znamení Býka je rozvážné a klidné. Nenechá se však do ničeho tlačit

Malý Býk bývá obvykle velmi uzavřený. Jeho chování osciluje mezi lenivostí a aktivitou, nadšením a lhostejností. Kdy, co a jak to bude, nelze moc dobře předvídat, nicméně když už to je, tak to obvykle docela dlouho trvá.

Potomek v Býku Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Býka (21. 4. – 21. 5.).

Je zcela pohroužen do své činnosti, je v ní klidný, stabilní a málo co jej vyvede z klidu. Potřebuje a demonstruje stabilitu a trvání.

Bývá sebejistý, ale rozhodně se nesnaží o nějaký překotný vývoj či snahu jít dopředu. Upřednostňuje své vlastní tempo a to si dokáže obhájit.

Znamení Býka nenávidí změnu. Pokud už ji má podstoupit, musí na ni být dopředu připraven. Pokud se po něm žádá náhlá reakce, bývá vyveden z rovnováhy. Proto s malým Býčkem dopředu každou změnu konzultujte a informujte jej o tom, co se po něm bude chtít.

Bude-li mít dost času se na to psychicky připravit, pak nebude mít problém. Jinak se „zabýčí“ a jen těžko s ním někdo pohne. Vůbec se mu také nelíbí, když jej někdo do něčeho nutí. Pokud se tak stane, obvykle se zasekne a nedá se s ním hnout.

Býčci jsou velmi mlsní a smyslní. Zbožňují mazlení, dotyky, pohodlí a jsou šťastní, když jsou hýčkáni. Milují dobré jídlo a pití. Asi i proto bývají jejich tělíčka statná, zakulacená a houževnatá. Obvykle je to patrné v oblasti ramenou a šíje. Tu mívají náležitě vyvinutou a tam jsou také nejcitlivější.