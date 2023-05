Prezentace dokonalosti je pro mladé lidi problém, míní modelka Vavrušková

Co vám účast v soutěžích Miss přinesla do života?

Přineslo mi to určitě nové zkušenosti, hlavně zážitky a musím říct, že i nové přátele.

To období bylo určitě hektické, když jste se vrátila, nepřišla jste si trošku znuděná a stagnující na místě?

Když jsem se vrátila z Miss Earth, což bylo v roce 2019, tak za pár měsíců začal covid. Takže jsme všichni ze dne na den zůstali doma a tím se mi právě i zrušila spousta plánů. To bylo období, kdy se nic nemohlo, nesmělo, takže to bylo nečekané.

Zoufala jste si třeba, že už máte po kariéře?

To úplně ne, ale bylo mi líto, že se spousta akcí zrušila. Tím, že jsem se na Miss Earth umístila, byly v plánu další aktivity v rámci celého světa. To se potom neuskutečnilo. Ani později, další rok jsem se nedostala zpátky na Filipíny. Zpětně si říkám, že to byla věc, která mě doteď mrzí.

Nevěnujete se jenom modelingu, ale také studujete. Co konkrétně?

Doufám, že až dostuduju, budu dentální hygienistka. Právě jsem ve třetím ročníku, takže bych měla končit někdy v červnu. Právě píšu svoji absolventskou práci, připravuju se na státnice. Už to mám za dveřmi.

Jak si Češi stojí v péčí o svůj chrup?

V absolventské práci porovnávám dvě skupiny žen a zatím mi vyšlo z dotazníku, což byla pro mě docela překvapující informace, že 25 procent žen vůbec nenavštěvuje dentální hygienu. To jsem nečekala. Ale zase dobrou zprávou je, že až 98 procent respondentek navštěvuje zubního lékaře.

Jak hodnotíte trend, který propagují i influenceři, kdy si všichni nechávají dávat fazety? Předtím si nechávají zuby zbrousit, ideálně v Turecku, aby to nebylo drahé.

Je to velký problém. Zrovna u mladých lidí, kteří tyto opravy vůbec nepotřebují. Je to opravdu zbytečné. Stačí si zuby srovnat ortodonticky rovnátky a potom je vybělit. A fazety? To za mě není úplně vhodná cesta. Když tam jsou jiné problémy, tak je to v pohodě. Ale když jsou zuby zdravé, tak je to zbytečné.

Vy osobně sázíte na přirozenou krásu?

Sázím na to a pro mě je přirozenost na prvním místě.

Určitě jste zaznamenala, že spousta mladých dívek podlehne tlaku společnosti, falešné dokonalosti ze sociálních sítí, a vrhne se do náruče estetické medicíny.

Je to tak. Hodně to dělají média, sociální sítě, kde se každý vystavuje v dokonalém světle, což úplně kolikrát tak být nemusí. Ale je to tak v dnešní době prezentováno. Je to velký problém i z hlediska mladších generací, nejčastěji právě dívek třeba v pubertě. Co se týče estetických úprav, pokud člověk po tom vyloženě touží, má nějaký problém se svou vizáží a přidalo by mu to posléze na sebevědomí, když si nechá tu část upravit, tak proč ne. Pak jsem určitě pro a souhlasím. Ale takové ty až moc zbytečné úpravy? S tím se úplně neztotožňuju.

Vy jste tedy přirozená kráska. Co děláte pro to, abyste vypadala dobře? Máte nějaké beauty tipy?

Sázím především na hydrataci pleti, správné odlíčení. Opravdu je třeba se po celém dnu odlíčit a pleť pořádně hydratovat. Jak ráno, tak večer. To jsou moje nej tipy.

Je nějaký produkt, bez kterého nevyjdete, aniž byste ho měla v kabelce?

To úplně ne. Kolikrát mi stačí jenom nahodit hydratační krém a jít. Úplně nejsem člověk, který by strávil hodinu líčením ráno nebo nějakými dalšími úpravami. Ale bez čeho nevyjdu, je ten hydratační krém. Každý den.

Ovlivnila takzvaná „missí nemoc“ váš vztah a život?

Musím zaťukat, že ne. Mám přes sedm let přítele, jsme stále spolu spokojení. Je to prostě na lidech, vždycky to je na nich, jak se s tím spolu vypořádají. Jak to ten chlap zvládne, jak to ta žena zvládne. Je to o důvěře a společném komunikování.

26. srpna 2019

Vy sama jste žárlivá?

Bývala jsem docela dost, ale postupem času jsem se s tím naučila pracovat. Takže teď bych řekla, že ne.

Jaké máte životní cíle, ambice?

Když se mě kdysi právě v soutěži ptali na moje životní cíle, tak to vždycky bylo mít velkou zdravou rodinu. To bylo pro mě číslo jedna. Teď je tím mým nejbližším dodělat školu, věnovat se dál modelingu. Nějak to společně skloubit a být prostě spokojená a šťastná.

V kolika letech byste si troufla na to být maminkou?

Možná tak za pět let. Když tak o tom teď přemýšlím, tak si myslím, že není kam spěchat. Mám před sebou ještě další jiné věci a rodičovství zrovna momentálně nemám v plánu.