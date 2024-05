Na neduhy mateřské mléko. Kardashianová prozradila svůj lék proti nachlazení

Většina lékařů doporučuje při průměrném nachlazení odpočinek a dostatek tekutin, Kourtney Kardashianová má vlastní recept na to, jak nemocem předcházet. Zatímco odborníci se shodují na tom, že mateřské mléko prospívá imunitnímu systému dítěte, o tom, že by mělo stejný přínos i pro dospělé, nepanuje oficiální shoda.

Konzumace mateřského mléka byla nicméně v průběhu let opakující se dějovou linií reality show Keeping Up With the Kardashians. Kourtneyina mladší sestra Kim dokonce jednou zkusila použít sestřino mateřské mléko k léčbě lupénky.

Kourtney Kardashianová Barkerová (duben 2024)

Matka čtyř dětí od porodu svého posledního dítěte, syna Rockyho, který se narodil na podzim 2023, poskytuje svým sledujícím intimní pohled na poporodní život. Naposledy se například podělila o připomínku pro novopečené maminky, aby k sobě byly po porodu laskavé.

„Vaše tělo je krásné ve všech fázích. Během těhotenství, kdy záříme a rosteme, po porodu, kdy se hojíme a zmenšujeme, a pak to období, které považuji za nejtěžší, protože se naše těla stále přizpůsobují. A pokud kojíte, je to ještě něco úplně jiného... Snažím se být k sobě laskavá, protože mé tělo si zvyká na nový normál,“ napsala k fotce, na níž je v bikinách na tropické dovolené.

VIDEO: Tři měsíce po porodu se Kourtney vrací do práce: