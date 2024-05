V lidech i v záporných postavách se snažím vidět to dobré, říká Sarah Haváčová

Nedávno vyšla vaše kniha Nečekat. Popisujete v ní pouť do Fátimy, zážitky z covidového období i svoji náboženskou konverzi vedoucí až k biřmování. Jde tedy o velmi intimní zpověď. Co vás přimělo knížku napsat?

Na myšlenku napsat text o cestě do Fátimy a mé konverzi mě přivedl Martin Staněk, manažer Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Řekl mi, že by bylo hezké, kdybych to sepsala na A4. Poslechla jsem ho a je z toho kniha. (směje se).

Hodně mě podržel, když jsme točili například scénu v posteli, byla jsem nervózní a trochu protivná. A on mě jen tiše objal a moje obavy se v něm jaksi rozplynuly. o hereckém kolegovi Petru Lněničkovi