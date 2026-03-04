Jiří Markovič: legendární vyšetřovatel, který dopadl Hojera i Straku

Jiří Markovič byl vyšetřovatelem nejtěžších násilných zločinů. Proslavil se několika velkými případy zejména v 70. a 80. letech 20. století. Dopadl například sériové vrahy Ladislava Hojera nebo Jiřího Straku, přezdívaného spartakiádní vrah. Oba tyto případy se staly námětem televizních kriminálních minisériií.
Jiří Markovič, legendární šéf mordparty. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kariéra Jiřího Markoviče

Jiří Markovič (1942-2022) pocházel ze Zlatých hor na Jesenicku a tam také nastoupil k policii. Bylo to ještě za totality, v roce 1964. O dva roky později se dostal do Prahy. Zprvu se věnoval práci na obvodě, kde podle svých pozdějších slov řešil hlavně pracovní úrazy a zanedbání povinné výživy. Později byl přeřazen na násilnou trestnou činnost.

Členem kriminální služby vyšetřování hlavního města Prahy se stal v roce 1977. Od roku 1986 působil jako šéf pražské mordparty, jak se neformálně označuje skupina nebo útvar pro vyšetřování nejvážnějších násilných činů.

Vraždu v Prokopském údolí objasnil po letech

První případ vraždy, k jehož vyřešení výrazně pomohl, se odehrál v roce 1968. Byla to vražda hned dvojnásobná – neznámý pachatel zastřelil dvě 13leté dívky v Prokopském údolí.

K Markovičovi se tento případ, jako stále nedořešený, dostal až po letech. Dokázal si spojit výpovědi tehdejších svědků, najít nové a rozbít dosavadní nesprávnou časovou osu, na které skutečnému pachateli zajistilo zdánlivou nevinnost křivé alibi. Až v roce 1980 byl vrah František Zenker odsouzen k 25 letům vězení. V té době byl už Markovič dostatečně proslulým vyšetřovatelem.

Záhada mrtvých dívek v Prokopském údolí. Vrah unikal přes 12 let

Sérioví vrahové Hojer a Straka

Jedním z obávaných sériových vrahů, které Markovič dopadl, byl Ladislav Hojer. Sadistický vrah žen s kanibalistickými rysy mezi lety 1978 a 1981 zabil pět žen. Další ženu se zabít pokusil, ale unikla mu. Kriminalisté ho podezírali ještě z dalších dvou násilných skutků, ale ty nepřiznal a nepodařilo se mu je dokázat. Za své zločiny dostal trest smrti.

Případu Hojera a pátrání po něm se věnuje 6dílný seriál Metoda Markovič: Hojer z produkce TV Nova. Markoviče v něm hraje Petr Lněnička, vraha Petr Uhlík. Seriál byl velmi dobře přijat kritikou i diváky a následně vznikla druhá série, věnovaná spartakiádnímu vrahovi s názvem Metoda Markovič: Straka.

Metoda Markovič a osobnost vyšetřovatele

Obě tyto kriminální série ukazují Markoviče nejen jako vyšetřovatele, ale také jako manžela, otce a zejména člověka s velmi přívětivým chování vůči všem bez rozdílu. Tato lidskost umožnila, že mu i otrlí pachatelé důvěřovali, vážili si ho a řekli mu i to, co by jiným neprozradili.

Případ Tekverk a přátelství s vrahem

Za zmínku stojí i jeho přátelství – nebo aspoň pracovní vztah, jak to sám nazýval – s odsouzeným vrahem Vladimírem Tekverkem. Tento letecký inženýr s vysokým IQ a zdánlivě spořádaný manžel se roky pral se svou sadistickou deviací. Když ji neovládl, dopustil se vraždy, k níž se ihned přišel přiznat.

Na rozdíl od obhájce, který mu doporučoval vykreslit jeho vztah k náhodné oběti jako románek a následné vydírání, mu Markovič poradil otevřeně promluvit o svých vnitřních démonech. Markovičovi to umožnilo ojedinělý vhled do duše sadisty a jeho vnitřního boje se sebou samým.

Manželka a děti Jiřího Markoviče

Jiří Markovič poznal svou budoucí manželku Evu na svatbě kamaráda v pražských Vršovicích. Našli v sobě zalíbení a čerství novomanželé, když to zjistili, tak jim prý domluvili rande.

Eva Markovičová pracovala celý život v zahraničním obchodě, nejprve ve státním podniku Ferromet, později po roce 1989 v soukromé firmě.

Jiří a Eva Markovičovi spolu vydrželi celý život. Postupně se jim narodily dvě děti, dcera Monika a syn Jiří.

Tekverk byl díky tomu odsouzen „jen“ na 25 let. V socialistickém Československu v té době existoval i trest smrti, kterému tak unikl. Nakonec ho pustili po 18 letech a jeho první kroky vedly za Markovičem – předal mu obraz, který mu namaloval ve vězení.

Další Markovičovy případy

Mezi významné případy Jiřího Markoviče patřilo i dopadení Jana Tvrdíka, který zabil svou tchyni a přizabil vlastní děti, aby se pomstil manželce. Ze smrti starší ženy usvědčil Antonína Vorla, velmi necitelného pachatele, který sváděl vinu na svého kumpána a po vyslechnutí rozsudku smrti ho museli esenbáci držet, protože se chtěl vrhnout na soudce.

Markovič vyřešil i komplikovaný případ vraždy kuchaře od Dvou koček a předal spravedlnosti i dalšího vraha Zdeňka Vocáska. Tento poslední zmíněný pachatel měl skončit na popravišti, v jeho prospěch ale zasáhla sametová revoluce a společenské změny s ní související: na poslední chvíli mu trest zrušili a stal se tak prvním člověkem v Československu, kterému byla poprava změněna na doživotí.

Markovič v knihách a seriálech

Jiří Markovič se stal spoluautorem dvou knih: Lovec přízraků, někdy uváděné i jako Markovič: Lovec přízraků. Vraždy, které šokovaly republiku. Pod knihou je podepsán i autor kriminálních románů Viktorín Šulc a vyšla v mnoha vydáních. Druhou a o něco méně známou je monografie uváděná většinou jako Kriminalista, celým názvem Kriminalista Jiří Markovič. Legenda pražské mordparty deviantům na stopě, pod níž je podepsán s Markovičem Petr Šámal, spisovatel a fotograf, který se zaměřuje na literaturu faktu.

Na zmíněných kriminálních sériích se Markovič přímo nepodílel, vznik první ale sledoval a s představitelem své osoby Petrem Lněničkou se několikrát bavil.

Zemřel ještě před kompletním dokončením první série o vrahu Hojerovi, 20. října 2022. V důchodu byl od konce roku 1999. Celý život prožil s manželkou Evou, kterou ztvárnila Sarah Haváčová. Markovičovi spolu vychovali dvě děti, dceru Moniku a syna Jiřího.

