Podprsenka je vytvarovaná podle mých prsou, prozradila Kim Kardashianová

Profesionální celebrita Kim Kardashianová (43) prozradila tajemství své kolekce push-up podprsenek se zabudovanými bradavkami. Hvězda reality show Keeping Up With the Kardashians v pořadu Jimmy Kimmel Live řekla, že prádlo vytvořili podle jejích prsou.