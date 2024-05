Bez sítí jsem byla šťastnější, říká nejsledovanější žena Instagramu Gomezová

„Na čtyři roky jsem si od Instagramu odpočinula a nechala jsem svůj tým, aby přidával příspěvky za mě. Myslím, že to byl ten nejpřínosnější dárek, který jsem sama sobě dala. Byla jsem mnohem šťastnější a žila jsem více přítomností,“ řekla zpěvačka.

Selena Gomezová věří, že místo trávení hodin sledováním Instagramu je lepší zavolat svým přátelům. „Je to lidštější. Myslím, že je velmi důležité si dávat od sociálních sítí pauzy. Člověk se pak může skutečně trochu lépe zapojit do života, může vynaložit svou energii na něco jiného a užitečnějšího,“ dodala.

Gomezová je nejsledovanější ženou na Instagramu na světě, po ní následuje podnikatelka Kylie Jennerová se 400 miliony sledujících a zpěvačka Ariana Grande s 379 miliony odběratelů.

Foto: Selena Gomezová a její současný partner Benny Blanco:

Hvězda seriálu Only Murders in the Building (Jen vraždy v budově) je zakladatelkou vlastní kosmetické značky Rare Beauty zaměřující se na make-up. Sama ale přiznala, že nemá ani ponětí, jak se správně líčit. „Neumím se namalovat, a to mám kosmetickou značku!,“ směje se.

Podle zpěvačky dnes ve světě panují velmi nerealistické ideály krásy. „Osobně mám pocit, že co se týká vzhledu panují velmi nerealistické standardy, a to mě trochu mrzí hlavně kvůli mé generaci. Je mi z toho smutno. To, že se někdo na sociálních sítích dívá na něco, co je nejspíš upraveno a prohnáno filtry jen proto, aby to vypadalo hezky a dokonale, sráží mnoha lidem, a hlavně dospívajícím, sebevědomí,“ řekla zpěvačka.

Sama se mnoho let jakožto popový idol, který sledují miliony lidí, snažila vypadat „dokonale“, což byla podle jejích slov jen obrovská ztráta času. „Make-up a líčení má být hlavně zábava. Nevěřím, že musím pro lidi vypadat určitým způsobem. Strávila jsem roky tím, že jsem se o to snažila, a bylo to velmi vyčerpávající,“ dodala.

VIDEO: Selena Gomezová – Love On (2024):