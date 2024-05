Sněmovna bude příští týden schvalovat sporné zkrácení doby oddlužení

Poslanci rovněž rozhodnou o podobě takzvaného milostivého léta u dluhů na zdravotním pojištění, návrh zákona jim s úpravami vrátil Senát. Schůze dolní komory začne v úterý odpoledne.

Zkrácení doby oddlužení bude patrně patřit k nejsledovanějším bodům poslaneckého jednání. Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Změny insolvenčního zákona vychází z evropské směrnice, která požaduje tříleté oddlužení jen pro podnikatele. Kabinet se v programu zavázal k tomu, že se bude vztahovat i na spotřebitele.

Zastánci tvrdí, že lidé v úpadku získají druhou šanci spočívající v možnosti rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky. Podle opozice zkrácení doby oddlužení neúměrně zhorší pozici věřitelů.

Za nezavedení léků do evidence lékáren by podle novely hrozil až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Pozornost v souvislosti s předlohou vzbudily pozměňovací návrhy, které se týkají vymezení postupu dodávek léků do lékáren a možnosti výdeje volně prodejných léků také prostřednictvím automatů.

Změnit se má i pěstounství

Novela ke zvýšení počtu pěstounů zjednodušuje proces posuzování zájemců o pěstounství a upravuje podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Zvyšuje jim státní příspěvek. Sněmovna by měla schvalovat také třeba pravidla pro elektronické vedení zdravotní dokumentace. Do novely by se mohlo dostat poslaneckou úpravou právo pacienta na bezplatné získání první kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu z ní.

S úpravami vrátil Senát k opětovnému posouzení poslancům novelu, podle níž by někteří dlužníci odvodů na veřejné zdravotní pojištění dostali ve druhé polovině letošního roku šanci na jejich snazší vyrovnání.

Pokud by se přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady. Senátoři tvrdí, že sněmovní verze by se týkala nejvýše stovek lidí. Navrhl rozšíření okruhu osob, na které by se úleva vztahovala.

Poslanci by se měli věnovat příští týden rovněž předlohám ve druhém čtení. Patří k nim omezení rozhodování soudů v senátech, tedy s laickými přísedícími, zakotvení povinnosti hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (asi 380.000 korun) v hotovosti do jiného státu Evropské unie a zajištění zázemí pro nově zvoleného prezidenta před jeho nástupem do úřadu.