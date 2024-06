Call of Duty bude vyžadovat trvalé připojení k internetu a zabere 310 GB

Že letošní díl Call of Duty ponese název Black Ops 6 a bude zasazený do období studené války už víme oficiálně od května. Včerejší premiéra prvního traileru tak ničím nepřekvapila, i tentokrát se můžeme těšit na explozivní akci, připomínající hollywoodské trháky. Díky novému systému pohybu nazvanému Omnimovement to zase bude vypadat o něco lépe než minule, žádnou technologickou revoluci ovšem nečekejte, jelikož si hru budou moci zahrát i majitelé minulé generaci konzolí.

Po loňském průšvihu vypadá kampaň opět jako hollywoodský film.

Pokud se jim jí tedy podaří nainstalovat, protože nároky na úložiště jsou extrémní. Už předchozí díly byly poměrně mackové, kteří se nestyděli si z harddisků ukousnout přes 200 GB, údaje z oficiálního xboxového obchodu ale ukazují, že Black Ops 6 budou vyžadovat minimálně 310 GB. To je cca třetina celkové kapacity HDD nových konzolí! A pozor, ani tak hra nebude mít k dispozici všechna potřebná data a některé textury si ještě bude při hraní streamovat z internetu. Kvůli tomu také bude vyžadovat permanentní připojení a to i v případě příběhové kampaně pro jednoho hráče.

Dobrou zprávou je alespoň to, že nebude chybět populární zombie mód, který na Xbox Series S/X a pátých playstationech půjde hrát i ve dvou na rozdělené obrazovce (split screen).

Call of Duty: Black Ops 6 vychází 25. října a to v několika různých edicích z nichž ta nejdražší stojí cca 2700 korun. Zároveň ale bude i poprvé v historii série součástí předplatného Game Pass.