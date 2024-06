Kalousek by měl kandidovat za TOP 09 v národních volbách, říká Pospíšil

Politici TOP 09 mohli být ve volebním štábu koalice SPOLU nejklidnější. Na rozdíl od ODS i lidovců uhájila strana dvě křesla v europarlamentu. A šéf pražské TOP 09 vyzývá, aby strana přestala řešit vnitřní spory.

„Určitě nepodporuji předčasný sněm TOP 09. Topka musí řešit problémy voličů a ne sama sebe. To bych považoval za mimořádně nebezpečné a za stranu ohrožující. Tak jsem se o tom bavil před 14 dny s paní předsedkyní (Markétou Pekarovou Adamovou, pozn. red.). Myslím, že umíme spolupracoval. Je třeba situaci zklidnit, protože jinak tříprocentní strana, která se hádá, skončí,“ řekl Pospíšil.

Měl by mít nějakou pozici v TOP 09 spoluzakladatel strany Miroslav Kalousek, který v minulých měsících několikrát kritizoval vedení strany a chování koalice?

Myslím, že ano. Měl by kandidovat do parlamentu v národních volbách. To by mu nejvíce slušelo a nemám pocit, že by vedení topky bylo úplně proti. Je to otázka dalších dohod a debat.

Mluvil jste o tom třeba s paní předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou?

My se o tom také bavíme. Překvapila mě, že je v tomhle prozíravá a velkorysá.

Mluvíte o tom i s Miroslavem Kalouskem, jestli by třeba měl zájem?

Ano.

Když chtěl za TOP 09 kandidovat do Evropského parlamentu, bylo vedení stran proti, protože podle dohody ve SPOLU neměli být žádní „skokani“ na kandidátce.

Víte dobře, že jsem říkal i na výkonném výboru, že to byla chyba, že tam měl být. Beru to za uzavřenou kapitolu a myslím si, že Miroslav Kalousek by se měl vrátit do české politiky.

Řekl jste to jemu?

Říkám mu to já. Nevidíme se tak často, asi jednou za dva měsíce. My se potkáme nejčastěji na koncertech anebo na pohřbech, třeba pana režiséra Kačera.

Kalousek by se měl vrátit do politiky, myslím si, že měl kandidovat normálně za TOP 09. Není teď důvod pro nějaké mimořádné sněmy. Máme zvolené vedení a je to na Miroslavu Kalouskovi. Můj dojem z toho je, že jeho případný zájem kandidovat v národních parlamentních volbách by nevyvolala v topce nějaké velké pnutí.

Předsedkyně Pekarová Adamová žije a působí v Praze, pan Kalousek taky žije v Praze. Asi těžko by po něm mohl chtít někdo, aby kandidoval na nižší pozici než lídr.

Miroslav Kalousek vždycky v minulosti kandidoval buď v jižních Čechách nebo středních Čechách. Já osobně si nemyslím, že je vyloučena varianta, že by třeba mohl kandidovat v jižních Čechách.

Za TOP 09, nebo za koalici SPOLU?

Ve chvíli, kdy bude nominován za TOP 09, předpokládám, že by byl respektován kolegy ve SPOLU.

Myslíte, že koalice SPOLU má tedy vydržet do voleb do Sněmovny?

Jsem o tom absolutně přesvědčen a myslím, že poslední volební test ukázal, že i přes různost našich kandidátů, různé názory v evropské politice, i přesto, že jsme v různých frakcích v Evropském parlamentu, tak voliči ukázali, že SPOLU je pro ně jediná demokratická alternativa vůči Babišovi.

Beru to jako solidní výsledek. Budu dělat všechno, aby topka byla vnitřně klidná, jednotná a Markéta Pekarová Adamová se nemusí určitě bát toho, že bych tady v zápalu nějakých emocí někomu vrážel dýku z boku.

Jaký je váš aktuální osobní cíl v politice?

Mám nějaké osobní lidské cíle, kdyby vyšly, tak by asi výrazně omezily mé politické působení. V každém případě jsem šťastný, kde jsem, protože si dělám to, co mě strašně baví, to znamená pražskou kulturu a zvířátka.

To jsou témata, která mě baví a možná jsou pro někoho směšná, možná pro někoho okrajová, ale bojovat za práva zvířata a pomáhat pražské kultuře jsou dvě témata, která jako dinosaurus kolem 50 let chci několik let dělat. A uvidíme, co přijde dál.