Odmítám, aby někdo říkal, že tady plošně jedeme na kokainu, řekl Babiš

„Bohužel, a tohle považuji opravdu za nepřijatelné, jsem se ani já, ani nikdo jiný z vedení Poslanecké sněmovny, ani z vedení kanceláře, ať už kancléř nebo šéfka odboru bezpečnosti, od policie nedozvěděla tuto situaci dříve, což považuji za nepřijatelné,“ řekla předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Kontaktovala kancléře Martina Plíška a chtěla, aby s ochrannou službou situaci řešil. „To se také stalo,“ uvedla. Připomněla, že ochranná služba je zodpovědná za ostrahu sídla Sněmovny.

„Já to považuji za naprosto nepřijatelné a za porušení předpisů nebo pravidel, které by měly být, že jsme nebyli informování, a že naopak byl informován novinář nebo média,“ řekla Pekarová Adamová.

Nebude se to opakovat, řekl Rakušan

Ministr vnitra Rakušan označil za chybu, že nebylo vedení Sněmovny okamžitě informováno ve chvíli, kdy se to stalo, a řekl, že by se to již nemělo opakovat. Uvedl, že se ani po vyhodnocení kamerových záznamů nepodařilo zjistit, jak se papírek se stopami kokainu na pánskou toaletu dostal.

Předseda poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek řekl, že se za 2,5 roku působení ve Sněmovně s užíváním kokainu nesetkal. „Nic takového jsem neviděl a nic o tom nevím a činím toto místopřísežné prohlášení,“ řekl Dufek.

„Poslanecký klub hnutí SPD bude považovat prošetření celé této situace. Z toho musíme vyvodit důsledky. A možná by z toho měla vyvodit důsledky i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová,“ řekl šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Vobořila označil Babiš za lobbistu za drogy

Neprošel pak Babišův návrh, aby musel národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vysvětlovat své názory ohledně kokainu. „Odmítám, aby někdo říkal, že my tady plošně jedeme na kokainu,“ prohlásil Babiš.

„Pane premiére, kolikrát jsem vám řekl, abyste ho okamžitě vyhodil, toho magora. To je lobbista za drogy, já ho znám, výlety, konference. Proto jsem nechtěl s ním spolupracovat. To je odéesák, pan premiér si ho vzal,“ prohlásil Babiš.

Dával také vehementně najevo, že se těžce smiřuje s tím, že koalice přes nesouhlas opozice prosadila v prvním čtení důchodovou reformu. „Okradli nás o tisíc korun ročně trvale,“ rozčiloval se jménem důchodců Babiš a vyzval voliče, aby udělali příští týden z eurovoleb referendum o vládě.

Tomio Okamura zase mluvil o růstu daně z nemovitost a že tím koalice porušila své předvolební sliby. Poslanci mohli přednášet návrhy na úpravu programu schůze, místo toho to ve Sněmovně vypadalo spíš jako na předvolebním mítinku. Volby jsou přesně za týden.

Poslanci schválili zvýšení příspěvku organizacím, které pomáhají pěstounům

Sněmovna v pátek schválila novelu zákon o sociálně-právní ochraně dětí, která má přispět ke zvýšení počtu pěstounů.

Zjednodušuje posuzování zájemců o pěstounskou péči a upravuje podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Zvyšuje jim státní příspěvek.

Z nynějších 59 400 korun na rok u organizací pomáhajících dlouhodobým pěstounům vzroste na 66 tisíc korun a u přechodných pěstounů na 72 tisíc korun.