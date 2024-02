Osobních bankrotů loni ubylo, platební morálka dlužníků vzrostla

V uplynulém roce bylo v České republice vyhlášeno 12 868 osobních bankrotů, nejméně od roku 2011. „Prvotní příčinou je setrvale relativně dobrý výkon ekonomiky a velmi nízká nezaměstnanost. Lidé mají práci a proto splácejí velmi dobře své závazky,“ říká ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal. V Poradně také za minulý rok zaznamenali desetiprocentní pokles klientů. „To ale může souviset i s tím, že dluhové problémy se koncentrují na omezený počet dlužníků s narůstajícím počtem exekucí,“ dodává David Šmejkal.

Platební morálka domácností při splácení úvěrů se však zlepšuje a v loňském roce byla lepší než v roce 2022. „Objem peněz na bankovních vkladech obyvatel se v loňském roce zvyšoval rychleji než objem jejich bankovních úvěrů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zároveň v loňském roce klesl podíl nevýkonných úvěrů na jejich objemu. To znamená, že domácnosti vykazovaly dobrou platební morálku a i když se v závěru roku mírně zhoršila, stále byla lepší než v roce 2022.

Pokles v počtu osobních bankrotů může být částečně zapříčiněn i tím, jak jsou nastavena pravidla. „U zhruba poloviny případů dlužníkovi citelně klesne částka, která by mu po vstupu do osobního bankrotu zbyla. To znamená mít reálný příjem o několik tisícovek nižší, než v exekucích, z kterých se chtějí žadatelé o osobní bankrot dostat,“ vysvětluje David Šmejkal. Taková situace může řadu dlužníků naopak od možnosti osobního bankrotu odrazovat.

Svou roli pak může hrát i určitá nasycenost trhu či vyčkávání na změnu pravidel. „Dobře fungující procedura už si své žadatele našla a dlužníci, kteří chtěli, již do osobního bankrotu vstoupili. Jsou ale určitě i tací, kteří čekají na diskutované zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky,“ doplňuje David Šmejkal. Pak by bylo naopak možné předpokládat skokový nárůst počtu žádostí. Podobně tomu bylo v letech 2019 a 2020.

„Tehdy jsme zaznamenali téměř trojnásobný nárůst počtu žádostí o povolení oddlužení v důsledku tzv. oddlužovací novely, jež do insolvenčního zákona přinesla mnoho zásadních změn týkajících se právě oddlužení,“ říká advokátka Monika Gardlíková z poradenské kanceláře Rödl & Partner.

K mírnému nárůstu v počtu žádostí o oddlužení však došlo již v uplynulém roce. O osobní bankrot požádalo o půl procenta více dlužníků, celkem 13 575. „Nárůst počtu žádostí o povolení oddlužení o šestašedesát oproti roku 2022 lze hodnotit jako spíše mírný výkyv,“ myslí si Monika Gardlíková.

Letos v lednu pak bylo v Česku vyhlášeno 921 osobních bankrotů, o 39 více než loni v prosinci. „Lednové údaje o počtu osobních bankrotů spolu s mírně zhoršenou platební morálkou naznačují, že by v letošním roce mohlo dojít k obratu klesajícího trendu počtu osobních bankrotů. Růst by byl ale jen mírný,“ dodává Věra Kameníčková.