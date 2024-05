Rubikově kostce je 50 let. Vydělala miliardy, okouzlila i celebrity

Co kdysi řekli o Rubikově kostce... Josef Dvořák (herec): Už nás asi těžko potká něco horšího. Na téhle hračičce nám vlastní děti lehce dokážou, jak to vlastně s tou naší inteligencí vypadá. V mém případě však stačilo už Pexeso. (Květy 10/1982) Umíte složit Rubikovu kostku? Stanislav Hložek (zpěvák): Až na poslední stranu. Petr Kotvald (zpěvák): Ano, ale je to pokaždé spíš náhoda než záměr. (Květy 12/1983) Petr Kostka (herec): Umím, pomalu, velmi pomalu, ale složit ji umím. Když jsem se to učil, měl jsem mnohokrát nervy nadranc a chuť složit Rubika. (Květy 18/1983) Jste hezčí, nebo chytřejší? Miloslav Šimek (bavič): Když se dívám do zrcadla, tak myslím, že chytřejší, a když skládám Rubikovu kostku, tak myslím, že hezčí. (Mladý svět 46/1983)