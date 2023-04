Bojuji se stereotypy. Knihy pro holky nemají být růžové, míní ilustrátorka

Když člověk ilustruje dětské knížky, znamená to, že by měl být tak trochu dětinský a uchovat si v sobě takový ten nezkažený a čerstvý pohled na svět?

Je moc fajn mít pohled čerstvý jako právě upečený, voňavý koláč... Sbíhají se vám sliny jako u dětí, které se stále těší na dobroty a v očekávání báječného zážitku čichají tu vůni zatím tajemného koláče nedočkavě, nenasytně, s obrovskou zvědavostí, nadšením a tušením tajemství i překvapení. Takhle vidím a pořád toužím vidět svět, a kdyby ten koláč pak náhodou nebyl nejlepší? Nevadí, učme se péct! A dejme si přitom pozor na dětinskost, je to něco jiného než dětský pohled. Pošetilá dětinskost, ta nemá s dětskostí pranic společného, snad jen ten slovní základ (smích).

Občas v sobě doluji sílu dotáhnout věci do konce tak, aby tím mým vyčerpáním nijak neutrpěly. Ilustrátory by měli posílat na pravidelnou dlouhatánskou placenou dovolenou.