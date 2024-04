Sochař Černý se v televizi pohádal s kurátorkou o „motýly“. Padly i vulgarismy

Černý v pořadu několikrát označil Foltýnovou za soudružku kvůli tomu, že kritizuje jeho projekt motýlů vyrobených z trupu stíhaček Spitfire. Na konci pořadu se tak oba poslali vzájemně do „pr...“.

Nový umělecký počin od Davida Černého má do dvou měsíců viset na obchodním domě Máj, který má status kulturní památky. Jedná se o dvojici železných okřídlených skulptur, které mají navíc pohybovat křídly a v noci i svítit. Podle Foltýnové ale není koncept Černého díla, které má připomenout 75. výročí založení NATO, úplně jasný.

„Mě by zajímalo, jak soudružka Faltýnková chce kritizovat něco, co vůbec nikdy neviděla,“ řekl v pátečním pořadu Černý, přičemž se později omluvil za přeřeknutí a následně dodal, že mu Foltýnová připomíná jeho komunistickou učitelku ze základní školy.

Před Foltýnovou se hájil tím, že nechce být kontroverzní, jen chce dělat to, co má rád. „Paní Foltýnová mluví o něčem, co vůbec neví. Moje instalace se líbí autorům stavby obchodního domu Máj, a to je pro mě to nejdůležitější,“ řekl Černý a dodal, že instalace je domluvena na jeden rok.

Podle Foltýnové ale Černý nedodržuje zákony, když odmítá pouštět pověřené úředníky do svého ateliéru, aby i oni dohlíželi na průběh jeho práce. „V každé fázi schvalování se musí ukázat vývoj projektu, máme na to zákony a předpisy,“ dodala Foltýnová. „Je to váš komunistický komplex a váš názor je pro mě nepodstatný,“ kontroval Černý.

Tereza Povolná @terezapov Mohl to být klidný páteční večer, ale do televize přišel David Černý. https://t.co/Vs4XOsAQOg oblíbit odpovědět

Těsně před koncem pořadu mikrofon zachytil slovní výměnu Černého a Foltýnové. „Jděte do p..,“ řekla naštvaně Foltýnová směrem k Černému. „Vy jděte do p..,“ odvětil jí sochař.

Kritika se na Černého hlavu snesla poté, co občanské sdružení Klub Za starou Prahu odmítlo návrh jeho pohyblivých plastik. Duhoví železní „motýli“ jsou velikým kýčem, uvedli na Facebooku.

Národní památkový ústav s návrhem nesouhlasil. Konečné rozhodnutí ale bylo na odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, který návrh investora schválil.

Šéf pražských památkářů Jiří Skalický odmítl k plastikám sdělit jakékoli podrobnosti a argumentoval tím, že řízení je neveřejné a není ukončeno. Rekonstrukce obchodního domu ovšem začala už v roce 2022, kdy k ní úřady musely dát souhlas. Hotová má být v květnu.

„Stanovisko Národního památkového ústavu bohužel není závazné a magistrát plastiky povolil,“ konstatuje Richard Biegel, předseda občanského Klubu Za starou Prahu, který proti plastikám protestuje. „Celé se to připravuje opravdu dlouho. Je to pro nás nepochopitelné,“ doplňuje Biegel.

Podle informací Blesk.cz developer Amadeus Real, který památkově chráněnou budovu vlastní, nechce před dokončením rekonstrukce věc komentovat.

Není to poprvé, co Černý a Foltýnová projevili odlišný vkus. Kurátorka například sepsula obří sochu Lilith, která je součástí novostavby v pražském Karlíně. „Podle mě to dílo není ničím progresivní. Je jak z doby před dvaceti lety. Myslím, že je dělané pro wow efekt,“ řekla tehdy webu Aktuálně.