„Prožil jsem hezké dětství v dělnické kolonii Vackov. Tehdy to byla pražská periferie, s klukama jsme prolézali zaniklé hospodářské dvory, chodili jsme na ovoce do bývalých sadů, podnikali jsme výpady do Malešic i na Židovské pece,“ vzpomíná David Matásek.

Vackovu a Jarovu se říkalo předměstí Žižkova, protože vznikly jako obytný pás pro dělníky z okolních továren a dílen podél Vídeňské, dnešní Koněvovy ulice. První kolonie se začala stavět v roce 1912 a další přibývaly.