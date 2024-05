Vše, co byste měli vědět o Alzheimerově chorobě. Devět otázek a odpovědí

Jaké jsou hlavní příznaky Alzheimerovy choroby?

Alzheimerova nemoc obvykle začíná postupným zhoršováním paměti, zejména té krátkodobé. Neznamená to, že když jednou za čas zapomenete, kam jste odložili brýle, je něco v nepořádku. Ale pokud hledáte několikrát za den klíče, zapomínáte na schůzky nebo na to, kde je doma lednice, může to něco znamenat. Dalšími příznaky jsou zmatenost, problémy s řečí a poruchy chování a osobnosti. Seniorovi, který žije sám, se může paměť zhoršovat postupně, blízcí si toho někdy všimnou, až když je začne obviňovat, že mu schovali lžičky, doklady nebo cukřenku.

„V takové chvíli je vhodné, aby se pečující obrátili nejlépe na jeho praktického lékaře, eventuálně na psychiatra, který může v prvé řadě realizovat diferenciální diagnostiku, určit příčinu psychických obtíží a zvolit správný léčebný postup,“ říká lékařka Klára Knápková, psychiatrička z M&K psychiatrie.

Jak probíhá základní diagnostika?

„Už nyní v našich ordinacích probíhá screeningové vyšetřování při preventivních prohlídkách u pacientů od 65 let věku. Pomocí jednoduchých testů prověřujeme, zda nejsou snížené jejich kognitivní funkce. Pacienti při testu dostávají mimo jiné za úkol zapamatovat si tři základní slova a zakreslit čas do ručičkových hodin. Pokud po vyšetření a provedeném testu máme u pacienta podezření na snížení kognitivních funkcí, zahájíme ihned další podrobnější vyšetření,“ říká doktorka Astrid Matějková, členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.