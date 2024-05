McDonald´s ve Spojených státech zlevňuje menu. Láká šetrné zákazníky

Podle zahraničních médií by se mělo menu skládat ze čtyř položek: hamburger McChicken nebo McDouble, McNuggets o čtyřech kusech, hranolek a nápoje. Kdy začne řetězec menu za pět dolarů nabízet a zda hodlá takové menu zavést i v jiných regionech, zatím není jasné.

Zpráva přichází jen několik týdnů poté, co gigant rychlého občerstvení zveřejnil odhad výsledků za první čtvrtletí letošního roku. Tržby činily 6,17 miliardy dolarů (141 miliardy Kč) a mírně zaostávaly za očekáváním.

Citlivější zákazníci

Vedení společnosti při té příležitosti uvedlo, že zákazníci jsou stále citlivější na cenu. „Spotřebitelé přemýšlejí o každém dolaru, který utratí. Při svém každodenním nakupování čelí zvýšeným cenám, což na odvětví rychlého občerstvení vytváří tlak,“ uvedl ředitel společnosti Chris Kempczinski.

Dodal také, že se společnost McDonald’s musí intenzivně zaměřit na to, aby byly jejich produkty cenově dostupné a přilákaly strávníky.

Podle analýzy amerického portálu The Business Insider vyjde nyní hamburger McChicken, hranolky, nápoj a čtyři kusy kuřecích nuget v centru New Yorku na 18,26 dolarů (420 Kč). V centru San Franciska pak zákazníci za tyto položky zaplatí 16,15 dolaru (370 Kč). Menu za pět dolarů by podle analýzy bylo levnější než současný Happy Meal, jehož cena začíná v centru Manhattanu na 6,39 dolarech (145 Kč).

Zákazníků omezujících své výdaje si všimli i jiní vedoucí pracovníci rychlých občerstvení. „Budeme si dávat pozor na ceny,“ uvedl Gunther Plosch, finanční ředitel amerického řetězce restaurací rychlého občerstvení Wendy’s na začátku května. „Nemyslím si, že budeme příliš nenasytní,“ doplnil.