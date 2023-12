McDonald's plánuje globální expanzi. Chce otevřít deset tisíc nových poboček

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald’s plánuje do roku 2027 otevřít po celém světě deset tisíc nových poboček. Tím by jich měl dohromady již padesát tisíc ve více než stovce zemí světa. Firma chce také více než zdvojnásobit příjmy z věrnostního programu. Společnost to uvedla ve svém středečním prohlášení.