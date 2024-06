Kino a popcorn jsou nerozlučná dvojka. Nebylo to tak vždy, ukazuje historie

„Popcorn a film představuje jednu z nejvíce nerozlučných dvojic moderní historie. Je těžké si představit dokonalejší kombinaci, která se stala součástí celosvětové kultury,“ komentuje pro CNN Paul Dergarabedian, hlavní mediální analytik společnosti Comscore.

Největší amerických řetězec kin AMC každý rok prodá tolik popcornu, že by to stačilo na naplnění 222 bazénů olympijské velikosti. Ještě před několika desítkami let ale tak významné spojení neplatilo. Kina totiž dlouho nechtěla mít s popcornem nic společného.

Do regionu Nová Anglie se pražená kukuřice poprvé dostala až na počátku devatenáctého století. Stáli za tím nejspíš američtí námořníci, kteří se vraceli z Jižní Ameriky. Na poutě, do cirkusů a ulic měst se ale popcorn dostal až několik let poté, co se povedlo vynalézt speciální přístroje na jeho výrobu.

Rozhodla až krize

Expanze popcornu v USA do kin souvisela hlavně s oblíbenou americkou značkou Cracker Jack, která se dostala poprvé na pulty obchodů v roce 1896. Její význam stoupl s příchodem mluveného filmu na počátku 20. století. Třeba kolem roku 1930 chodilo do kina každý den neuvěřitelných 90 milionů Američanů.

Rozšíření popcornu do kin ale úplně hladce neprobíhalo, a to i přes obrovskou tehdejší snahu výrobců. „Pro majitele byl prodej popcornu spíše přítěž. Některým se zdálo, že je to pod jejich důstojnost, aby tuto pochoutku prodávali,“ píše k historii popcornu Andrew Smith ve své knihy Popped Culture.

Řadě provozovatelů také vadilo, že velká část pochutiny končila na podlaze a kousky znečišťovaly podlahu, kde se často nacházely prostorné a poměrně drahé koberce po vzoru tehdejších velkých divadelních sálů. Majitelé kin měnili svůj názor na popcorn postupně. Rozmach pražené kukuřice nastal v jednom z nejméně pravděpodobných ekonomických období. Během velké hospodářské krize ve třicátých letech.

„Za pět nebo deset centů byl pytlík chutného popcornu pro většinu Američanů dostupným luxusem,“ tvrdí Andrew Smith. V té době se ještě z většiny vyráběl mimo prostory kina, neboť ta na jeho produkci kvůli absenci ventilačních otvorů nebyla přizpůsobená. Jakmile ale majitelé kin zjistili, že o ni je mezi milovníky filmů obrovský zájem, začala se tato pochoutka šířit po celé Americe rychlostí blesku a postupně se výroba přesunula právě i do kin.

„Popcorn se dobře prodával díky své vůni, která se původně majitelům kin nepozdávala. Jakmile se výroba popcornu přesunula přímo do kin, prodeje začaly strmě růst,“ doplňuje Smith.

Pochoutka oblíbená dodnes

Příjmy z prodeje popcornu jsou nejen pro americké řetězce kin dodnes velmi důležité. Třeba v roce 2023 se řetězci AMC povedlo z prodeje potravin a nápojů v USA utržit celkem 1,67 miliardy amerických dolarů (asi 38 miliard korun), a právě popcorn se na tom velkou měrou podílel. Pro většinu kin v USA jde v tomto ohledu o nejvíce prodávaný sortiment.

„Když popcorn jím, všechno je v pořádku. Najednou je to prostě jen film a popcorn. Člověk může díky této kombinaci jednoduše vytěsnit starosti každodenního života,“ říká čtyřiačtyřicetiletý John Aitkin, který miluje popcorn již od dětství. Zároveň dodává, že je to cenově dostupný únik. Střední kyblík totiž v USA vyjde na skvělých 2,50 dolarů (asi 60 korun), což je polovina ceny jednoho lístku. Zároveň ale platí, že v některých amerických regionech ale vyjde i čtyřikrát dráž.

V dnešní době musí kina o zákazníky bojovat i se streamovacími platformami, a to se dotklo i popcornu. Aby se podařilo zachovat zákazníky i v domácím prostředí, začal americký řetězec AMC nabízet svůj popcorn v tamním maloobchodu. Běžně k dostání je třeba v řetězcích Walmart a Kroger. Stačí jej připravit v mikrovlnné troubě a následně začít hned konzumovat.