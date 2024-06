V New Yorku rekordně zdražily hotely. Z každého pátého je útulek pro migranty

Když koncem roku 2022 začaly do New Yorku přicházet tisíce migrantů, městské úřady usilovně přemýšlely, kam s nimi. Řešení přišlo záhy: hotely, které se tou dobou stále potýkaly s postpandemickým útlumem cestovního ruchu.

Desítky ubytovacích kapacit od kdysi velkolepých hotelových zařízení až po ta skromnější se tak doslova ze dne na den uzavřely turistům a začaly poskytovat přístřeší výhradně migrantům. Nebylo to samosebou zadarmo. Ubytovací zařízení s městy uzavřely výhodné mnohamilionové dohody. Humanitární krize se tak stala pro skomírající hotelový průmysl v New Yorku paradoxně spásou. Hotely se staly bezpečným útočištěm pro desítky tisíc žadatelů o azyl, píše list The New York Times.

Po dvou letech, kdy ve městě konečně opět ožívá turistický ruch, se ale migrační krize pro hotelový byznys jeví jako překážka. Přeměna zařízení na azylové domy totiž prudce snížila nabídku kapacit, zatímco poptávka turistů vzrostla téměř na předpandemickou úroveň. Podle odhadů dosáhne právě letos rekordní úrovně.

Podle údajů společnosti CoStar, předního poskytovatele údajů a analýz v oblasti komerčních nemovitostí, představuje využívání městských hotelů migranty úbytek 16 532 hotelových pokojů, takže turistům jich zbývá jen 121 677. To je o 2 812 hotelových pokojů méně než v období těsně před pandemií.

CoStar odhaduje, že průměrná denní sazba za pobyt v hotelu v New Yorku se v roce 2023 zvýšila na 301,61 amerických dolarů (6 800 Kč), což je o 8,5 procenta více než 277,92 dolarů (6 200 Kč) v roce 2022. Během prvních tří měsíců roku 2024, kdy ceny tradičně klesají, byla cena průměrného pobytu stále o 6,7 procenta vyšší než ve stejném období loňského roku.

Do programu zacíleného na přístřeší pro migranty se zapojilo přibližně 135 ze zhruba 680 newyorských hotelů. Mnohé z nich sídlí na Manhattanu, Long Islandu nebo v blízkosti Kennedyho letiště, tedy v tradičních turistických destinacích. Zúčastněné hotely dostávají podle města až 185 dolarů (4 186 Kč) za noc na pokoj. Ani jeden z těch, který změnil svůj účel, se zatím neproměnil zpět na tradiční hotel.

Sehnat hotel? Drahé!

„Zkuste si v době špičky sehnat hotel na úterý, středu nebo čtvrtek večer na Manhattanu. Pokud se vám to náhodou podaří, také si za to připlatíte,“ říká Daniel H. Lesser, spoluzakladatel společnosti LW Hospitality Advisors. Podle něj všechno souvisí s nabídkou a poptávkou. „Kvůli ubytování pro migranty se nabídka snížila,“ říká.

Přibližně 65 000 migrantů přebývá v hotelech, noclehárnách, ubytovnách i dalších kapacitách. Z velké části je to kvůli zákonné povinnosti města poskytnout lůžko každému, kdo ho potřebuje. Město předpokládá, že během tří fiskálních let vynaloží na řešení migrační krize minimálně deset miliard dolarů, tedy asi 226 miliard Kč.

Koncem roku 2022 uzavřelo město s hotelovou obchodní skupinou smlouvu ve výši bezmála miliardy dolarů. Podle ní bude platit těm, které se rozhodnou poskytnout přístřeší migrantům v rámci programu pro pomoc. Představitelé města uvedli, že hotely dostávají 139 až 185 dolarů za noc za pokoj, ať už je pokoj obsazen, nebo ne. To hotelům zaručuje stálý tok příjmů. Tyto sazby ovšem nezahrnují peníze, které město vynakládá na jídlo a další služby pro migranty; objevily se také zprávy o tom, že hotely dostávají více než 185 dolarů za noc.

Kladivo na Airbnb

K vyšším cenám lůžek přispěly i další faktory včetně těch, které zapříčinila politika podporovaná starostou Erikem Adamsem a jeho předchůdcem Billem de Blasiem. V září začaly městské úřady prosazovat nový zákon, který má za cíl omezit šíření krátkodobých pronájmů. Ty tvořily více než 10 procent všech turistických ubytovacích kapacit ve městě. Právě tato intervence zlikvidovala většinu nabídek a podle mnohých pozorovatelů má ještě větší vliv na ceny hotelů než migrační krize.

Podle společnosti AirDNA, která není spojena s firmou a shromažďuje údaje z nabídek krátkodobých pronájmů, se počet nabídek Airbnb v New Yorku pro krátkodobé pobyty do 30 dnů snížil o 83 procent na pouhých 3 705 bytů v březnu 2024. Přitom v srpnu 2023, tedy měsíc před vstupem zákona v platnost, jich bylo 22 247. Většina zbývajících nabídek Airbnb ve městě, přibližně 90 procent, je k dispozici pouze pro pobyty delší než 30 dní.

Zákon jménem Local Law 18 vehementně podporoval především hotelový průmysl a také odbory hotelových zaměstnanců, kteří vesměs stojí za starostou Adamsem. Podle analytiků není divu, že úpadek krátkodobých pronájmů zvýšil poptávku po hotelových pokojích a povzbudil některé hoteliéry ke zvýšení cen.

„Dalo se to očekávat,“ říká Jamie Lane, hlavní ekonom společnosti AirDNA. Hotelová lobby podle něj mocně tlačila na přijetí tohoto zákona, aby mohla zvýšit ceny i ziskovost svých nemovitostí. Zastánci zákona rovněž argumentovali, že krátkodobé pronájmy zhoršují nedostatek bytů ve městě.

Ani nová výstavba nemusí nyní situaci zlepšit. Ačkoli se momentálně staví více než 8 000 hotelových pokojů, podle analytiků a developerů se jich v dlouhodobém horizontu očekává podstatně méně. Důvodem jsou nová pravidla územního plánování a zvláštní povolení, za nimiž stojí i vlivné odbory hotelových pracovníků. Ta omezila rozvoj hotelů a zdražila jejich výstavbu i provoz.

„Pokud se situace s migranty zlepší, dali jsme hotelům, které se do programu přihlásily, jasně najevo, že s měsíční výpovědní lhůtou mohou od smlouvy odstoupit,“ řekl Vijay Dandapani, prezident a výkonný ředitel hotelové asociace. I tak všechny hotely, které se rozhodnou znovu otevřít své dveře turistům, budou muset provést nákladné rekonstrukce, aby napravily opotřebení způsobené provozem ubytoven. A některé hotely již oznámily, že po vypršení smluv na útulky natrvalo ukončí svou činnost. „Některé z nich se už k hotelnictví nevrátí, tečka,“ uzavřel pro list The New York Times Dandapani.