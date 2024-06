Dovolená 2024: šest trendů, které vládnou cestování po světě

1 Umělá inteligence jako plánovač i celník

Hlas Scarlett Johanssonové se sice na Chat GPT role průvodkyně neujme, , ale s tím, jak se umělá inteligence neustále zdokonaluje, budou se dokonalejší i nástroje pro plánování cest. Například Společnost Expedia v květnu spustila aplikaci cestovního asistenta s umělou inteligencí nazvanou Romie, která dokáže sestavit itinerář na míru a zároveň řešit nečekané problémy při samotné cestě.

Chatbota Romie stačí pozvat do konverzace s dalšími účastníky výletu a on už pak sám navrhne aktivity, vyhledá restaurace a další místa, která stojí za to během cesty navštívit. V současné době běží v USA jeho testovací verze pro iPhony.

Produkt společnosti Expedia není ale zdaleka jediný. Na začátku tohoto roku společnost Booking Holdings vydala nástroje Ask Kayak a Kayak PriceCheck, které pomáhají cestovatelům zprostředkovat tipy na dovolenou a rychle porovnat ceny letenek na stovce různých webových stránek.

Umělá inteligence pomáhá také urychlit odbavení na letištích. Zatím nejpokročilejším příkladem je samoobslužná varianta kontroly (TSA), která se testuje na mezinárodním letišti Harryho Reida v Las Vegas. Ještě letos by se mohlo stát realitou i cestování bez pasů. Singapur plánuje umožnit cestujícím při odletu předkládat při kontrole místo dokladů totožnosti biometrické údaje.