Pivovar přišel s chytrým výčepem. Čipy mu teď hlásí, kde uniká energie

Plzeňský Prazdroj své nové chladiče instaluje v desítce hospod, v nichž bude nadále měřit, zda se chovají v reálném prostředí tak, jak by měly podle laboratorních pokusů. Projekt začal v době, kdy se v ČR řešily extrémně drahé energie. Mnoho hospodských tehdy přemýšlelo o tom, že by mohli například omezovat osvětlení, teplou kuchyni nebo vypínat chladicí zařízení v době, kdy nejsou otevřené pro běžný provoz. Na druhé straně ale mohly hospody těmito kroky ztrácet zákazníky a ve finále tak skončit ekonomicky hůř, než kdyby se šetřit nesnažily.

Nyní, po roce a půl se již ceny energií tolik neřeší, měření přesto běží dál. Podle vedoucího projektu Jakuba Zaorala jde o světový unikát. „Máme teď pod senzory 53 hospod jak v České republice, tak na Slovensku,“ popisuje. Původně se první výstupy z projektu očekávaly už v minulém roce, ke zpoždění podle něj došlo kvůli nedostatku čipů na měření.

Pivní hospodářství není náročné

Podle měření spotřebuje chladič piva 92 procent energií výčepu, dalších zhruba osm procent pak připadá na lázeň na chlazení půllitrů. „Průměrná česká hospoda vyčepuje ročně 107 hektolitrů piva a na samotné chlazení spotřebuje 1 568 kWh elektřiny. Úspora by tak měla být od 470 kWh za rok. To představuje zhruba jednu osminu roční spotřeby běžné české domácnosti, nebo roční spotřebu čtyř domácích ledniček,“ popisuje Zaoral.

Ještě přesnější připodobnění může být, že spotřeba na jeden hektolitr je zhruba tolik co šestihodinové tažení vývaru na indukční plotýnce. Celkově je tak pivní hospodářství v rámci celé spotřeby energií v hospodě poměrně minimální, nejvíce se spotřebuje na vytápění a na vaření v kuchyni. I tak ale o jistou úsporu jít může.

Největší pivovar nyní počítá s tím, že začne nový typ chladiče, kde je například instalovaný nový typ motorů, tepelná izolace celého vnitřku či ventilátory i se zpětným chodem, nabízet v rámci nových výčepů. Po čase by tak měly být všude na trhu. Nové ventilátory se budou spouštět na prvních 15 sekund opačným směrem, aby vyfoukaly ven prach a teprve potom pojedou na standardní chod, čímž se zlepší čistota chladiče.

Zařízení evropské úrovně

Od Prazdroje odebírá toto příslušenství podle mluvčího Zdeňka Kováře zhruba polovina z 20 tisíc restaurací, které zásobuje pivem. Starší typ chladiče stál přes 20 tisíc korun, nový typ pak bude o pětinu dražší. Pro pivovar tak nepůjde o úplně nízký náklad. Nové chladiče a další podobné vybavení do hospod se pak řeší v rámci celé evropské části japonské skupiny Asahi, která Prazdroj vlastní. Český prototyp, který vyvíjela českobudějovická firma Sinop CB, tak má potenciál dostat se na evropskou úroveň, ale možná se rozšíří i celosvětově.

Měření pak dále prokázala, že čím je větší výtoč, tím je menší spotřeba energie na jeden půllitr. „Je to proto, že konstantní průtok piva chladičem šetří elektřinu, zatímco každé ‚sepnutí‘ chladiče po delší době nečinnosti spotřebu zvyšuje,“ dodal Martin Rys ze společnosti AdAstra, která na projektu spolupracuje.

Naopak na spotřebu chladiče nemá vliv teplota piva, které do něj vstupuje. „Chladič pracuje stejně a prakticky se stejnou spotřebou elektřiny bez ohledu na to, jestli do něj vtéká studenější nebo teplejší pivo. Přesto ale platí, že hospodským radíme, aby měli sudy uskladněné v chladu, ne proto, aby ušetřili, ale protože to má vliv na kvalitu. Pivo by totiž nemělo dostávat teplotní šoky a mělo by mít po celou dobu konzistentní teplotu,“ dodal Zaoral.

Navíc je podle něj energeticky jedno, jestli se pivo čepuje v doporučených pět až sedm stupňů Celsia nebo je třeba více podchlazené. Chladič tyto výkyvy zvládá prakticky bez změn spotřeby. Zatím Prazdroj za celý projekt zaplatil kolem osmi milionů korun.

Projekt přes pokles cen energií nekončí, nyní se bude více řešit vodní hospodářství, hlavně nejspíš směrem k plýtvání s vodou v chladicí lázni na půllitry. „Studená mokrá sklenice je základ, ale jde o to, aby se vodou neplýtvalo. Může být třeba ještě čistá, ale už dojde k její výměně,“ popisuje Kovář, podle něhož se nyní voda vyměňuje podle citu hostinského.