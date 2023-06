Plodnost bude dál klesat, nejlepší antikoncepce je totiž vzdělání, říká demograf

Ještě před pěti lety předpokládali demografové, že nás bude v roce 2100 na planetě 11 miliard, tedy o tři miliardy víc než dnes, ale aktuální odhady jsou nižší. Co se stalo?

Čísla se z různých zdrojů liší a možné je téměř cokoliv. Vycházíme-li však z loňské predikce Populační divize Organizace spojených národů, kterou vnímám jako největší autoritu v oblasti globálních prognóz, pak by v roce 2100 při plodnosti 1,85 dítěte na matku mělo být na planetě zhruba 10,4 miliardy lidí. Tedy asi o půl miliardy méně, než předpokládala data před pěti lety. To je poměrně významný pokles, ale může se stát, že čísla budou ještě nižší. Pak by na světě mohlo nakonec být „jen“ 10 miliard lidí.

Když nás bude moc, příroda nás „střihne“ – urychlí se a patrně i prohloubí klimatická změna a ve zhoršených podmínkách se pak sníží šance se jí úspěšně přizpůsobit. Tím se zároveň zvýší riziko bojů o zdroje – za určitých okolností možná i velmi devastujících.