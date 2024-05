Kulich ani Smejkal národní tým neposílí. Nemají zkušenosti z MS, řekl Nedvěd

U Kulicha, Rouska i Klapky hrál hlavní důvod fakt, že nemají zkušenosti z velkých seniorských turnajů.

Kulichovi nepomohlo ani to, že s českou dvacítkou získal stříbro a bronz na posledních šampionátech juniorů. Letošní bronz dokonce slavil jako kapitán dvacítky právě pod Radimem Rulíkem, současným koučem seniorské reprezentace, a v základní části AHL se stal s 27 góly nejlepším střelcem týmu.

Rousek nedorazí ani přesto, že byl v play off se šesti nahrávkami nejproduktivnějším hráčem Rochesteru.

Lukáš Rousek (13) slaví se spoluhráči z Buffalo Sabres svůj první gól v NHL.

„Kdybychom je měli možnost vidět v Brně, mohli jsme se rozhodnout jinak, bohužel hráli, takže ta možnost pro ně nebyla,“ vysvětlil Nedvěd.

Chybějící zkušenosti s velkou akcí hrály podle informací iDNES.cz velkou roli u mnoha mladých hráčů, kteří se nedostali na mistrovství světa. S vysvětlením, že kdyby se šampionát hrál mimo Česko, nejspíš by někteří jeli.

Reprezentace čeká zejména na vývoj situace v NHL. New York Rangers vedou 3:0 v sérii s Carolinou a v noci na neděli mohou rozhodnout. To by znamenalo konec sezony pro Martina Nečase.

Boston zase prohrává 1:2 s Floridou. Pokud by příští týden vypadl, mohli by teoreticky přijet David Pastrňák, Pavel Zacha a Jakub Lauko.

„Ale nepředbíhejme. Všichni víme, že série se v jednom zápase mohou celé otočit. Musíme počkat. Klukům přejeme, aby došli v play off NHL co nejdál. Kdyby to tak nebylo, budeme rádi, kdyby se připojili,“ řekl Nedvěd.

V play off AHL dál ještě zůstává Cleveland s českým triem obránců Jakub Zbořil, Stanislav Svozil a David Jiříček.

ONLINE: Česko – Norsko Od 20.20 můžete sledovat zápas podrobně

Národní tým v sobotu dopoledne naordinoval pouze dobrovolné rozbruslení před večerním zápase proti Norům od 20:20. Na led vyjeli náhradníci a členové čtvrté formace. Útočníci Jáchym Kondelík, Michal Kovařčík, Radan Lenc a Ondřej Beránek, obránce Jan Ščotka a také všichni tři brankáři.

Očekává se, že v bráně tentokrát nastoupí Petr Mrázek, byť asistent trenéra nic takového potvrdit nechtěl.

„Nechceme odkrývat karty, dozvíte se vše hodinu před zápasem,“ řekl Kalous. „Norové mají velmi dobrou první lajnu (Zuccarello, Salsten, Thoresen), sehrané situace v útočném pásmu a po bulích. Nemůžeme nikoho podcenit.“