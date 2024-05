Kubalík tátou: Vynechat MS? Debata byla, ale šli jsme do toho. Zvládneme to

Dominiku, gratulujeme. Jaký jste měl den?

Hrozně náročný. Od rána, co jsem dostal zprávu, to ve mně emočně létalo nahoru dolu. Snažil jsem se být alespoň nějakou oporou, ale všechno bylo o paní. A zvládla to fantasticky. Já tam byl podržtaška. Všechno skvělý, pocity jsou úžasné... Jsem hrozně rád, že to holky zvládly.

Radim Rulík o Kubalíkovi: To bylo velké téma. Měli jsme připravené dvě sestavy, s ním a bez něj. Kdyby nemohl, hráli bychom na jedenáct útočníků. Nakonec to dopadlo dobře, ale Dominik byl v hodně těžké situaci, asi se moc nevyspal. Myšlenky měl částečně tady a v porodnici, ale zvládl to dobře.

Kdy jste se dozvěděl, že dnes by to mohlo dopadnout?

Brzo ráno. Vstával jsem v šest, v sedm mi volali. Hned jsem sednul do auta a jel jsem do Plzně. Je to vážně nejhezčí den života. Moc jsem si to nedokázal představit, ale opravdu se vám změní svět. Získáte jiný pohled a zjistíte, že hokej je jen hokej.

Jak jste byl domluvený s trenéry?

Všechno věděli dopředu, měli jsme připravenou variantu, kdybych nestihl dorazit zpátky na zápas. Moc jsem neplánoval. Ve 12:58 se narodila, probíhaly kontroly... A pak jsem jel zpátky, abych stihl sraz.

Nebylo to těžké rozhodnutí jet od malé?

Bylo, nebudu říkat, že ne. Neodjíždělo se mi snadno. Ale malá spala, paní taky byla unavená, tak jsem toho trochu využil. Teď mě po zápase mrzí, že je nemůžu vidět, ale doufám, že to zvládnou.

Každý by asi pochopil, kdybyste na šampionát vůbec nejel.

Samozřejmě to v určitých debatách bylo, řešili jsme to s paní, ale jelikož je to doma a nemusí se to už nikdy v kariéře opakovat, šli jsme do toho. I když to je samozřejmě náročné pro mě a ještě náročnější pro paní. Věřím, že to zvládneme a malou si užijeme.

Český hokej @czehockey Kubalda, vítej mezi tatínky! ❤️🥹



Dominik Kubalík se svou manželkou dnes na světě přivítali dceru. Maminka i Mia jsou v pořádku. Posíláme obrovskou gratulaci!



Táto, dneska góla. 🫶



Kdo pomůže?

Myslím, že všichni. Babičky dorazí, všichni se budou točit.

Jaký budete mít režim v dalších dnech?

To jsme se zatím nebavili.

Spoluhráči vám nadělili dárek, minidres, co jste na to říkal?

Moc hezký! Jeden z prvních dárků, co jsme dostali. Bude jí asi trochu velkej, ale to nevadí!

Normálně by se taková radostná zpráva zapila. Jak si s tím poradíte?

No poradil bych si s tím hrozně rád, ale to bohužel nepůjde, takže na to dojde hned, jak bude možnost.