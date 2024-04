Rulík oznamuje nominaci na České hry. Deset posil z NHL, nechybí Palát či Gudas

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V přípravě čeští hokejisté zatím nezaváhali, dvakrát porazili Německo (3:0, 4:2), Rakousko (5:1, 3:2) i Slovensko (4:2, 4:1). „Kdyby se prohrálo, některá rozhodování by nám to možná usnadnilo. My jsme šestkrát vyhráli, o to je to teď těžší. Rozhodnutí uděláme, nic jednoduchého to nebude,“ uvedl Rulík.

Zvážit musel, jak může hráče zapojit do systému, kdo může hrát přesilovky a oslabení. „To všechno bude hrát roli. Chceme rozhodnutí udělat s nejlepším vědomím a svědomím,“ ujistil kouč.

Se složením týmu navíc zamávají i posily ze zámoří. Zatím se k jejich příjezdu realizační tým nevyjadřoval, ze zámořských médií ale prosakovaly informace o různých variantách. Finální ztvrzení je ovšem až na Rulíkovi.

„S hráči z NHL a AHL jsme v úzkém kontaktu a jednáme s nimi. Kdy a kdo se k nám připojí ale zatím nebudeme po domluvě s našimi trenéry prozrazovat,“ vysvětloval generální manažer českých hokejistů Petr Nedvěd.

Otázkou zůstává i zapojení extraligových finalistů, mistři z Třince mají v nohách 21 zápasů, avšak náročnou sérii musely na závěr svést i Pardubice.

Před domácím šampionátem mužstvo v Brně prověří tradiční soupeři z Euro Hockey Tour: Finové, Švédové a Švýcaři. „Kdybych si teda mohl vybrat, tak bych nechtěl mít přípravu se dvěma celky, které nás čekají na šampionátu. Navíc Finové hned na úvod. Ale takhle to je nastavené, nechci to kritizovat, nachystáme se na to,“ řekl Rulík.