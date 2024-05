Hledá se elitní útok. Může spolu fungovat trio Kubalík, Palát, Nosek?

„Musíme dát některým klukům, kteří dlouho nehráli, prostor a čas se adaptovat. Mohlo to hrát roli,“ říkal klidně Radim Rulík po prohře.

A jak si vedlo zmiňované trio? V prvních dvou třetinách si příliš šancí nevytvořilo. Kubalík hned několikrát zkusil svou tvrdou a svižnou střelu. Palát si dokázal poradit ve skrumážích a cpal se do branky.

Taky Nosek několikrát vyhrál souboj nebo zachytil přihrávku. Soupeře ale nepřehrávali, Finové zejména Kubalíka poctivě hlídali a při českých přesilových hrách mu nedopřáli klid.

Počáteční a tak trochu očekávané trable. „Na tréninku nám to pasovalo skvěle. S Nosíněm jsme hráli spolu posledních pár měsíců v Jersey, Kubaldu jsem poznal v Bratislavě před pěti lety,“ vyprávěl Palát po příletu k nároďáku.

Kubalík před zápasy v Brně zase vykládal: „Zvykneme si na sebe snadno. Budu mluvit za všechny, co přijeli z NHL, chceme se co nejrychleji začlenit do týmu. Už jsme toho na tréninku pochytili dost.“

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho Säteriho na Českých hokejových hrách.

Všichni si do Prahy vlastně jedou spravit chuť po neveselé sezoně za mořem.

Nosek i kvůli zranění odehrál pouze 36 duelů (2 góly + 4 asistence).

Palát v 71 duelech nasbíral 31 bodů (11+20), ale čísla musel očekávat lepší, navíc se s Devils nedostali do play off.

A Kubalík? Ten působení v Kanadě vyloženě protrpěl. V Ottawě brzy vypadl z elitních formací včetně přesilovek a ocitl se mezi „zbožím“ pro výměnu. V 74 duelech se trefil jedenáctkrát, vůbec nejméně za pět let v Severní Americe.

Jaký teď asi musí mít hlad. „Bylo by fajn navázat na loňské mistrovství,“ přiznal Kubalík, který před rokem vstřelil osm gólů.

Jenže vydrží v jednom útoku?

Do Brna se sjelo 37 pozvaných reprezentantů. Obrovské číslo. Nejen že trenéři budou muset pro finální nominaci na šampionát razantně škrtat, taky potřebují do víkendu zjistit, kdo by si s kým mohl vyhovovat.

Čtvrteční duel s Finy sledoval na tribuně zástup náhradníků.</CS> Ze slov asistenta hlavního kouče Jiřího Kalouse navíc vyplynulo, že jasno ještě zdaleka nemají. „Pořád hledáme vazby a ideální kombinace. Nenazval bych to koncepcí, spíš jsme koukali na to, jak byli hráči uvolňováni. Podle toho jsme skládali jednotlivé formace.“

Útočník Tomáš Nosek cloní před finským brankářem Harrim Säterim během duelu na Českých hokejových hrách.

Týden před mistrovstvím to jsou nezvyklá slova. Zejména Noskova pozice mezi elitními útočníky se jeví jako nejméně jistá.

Vždyť sám Rulík během října vysvětloval pro MF DNES, že by hráči měli dostat v národním týmu stejnou roli jako v klubu NHL. „Je jasné, že v ní nemáme tolik hráčů v klíčových rolích, ale někteří kluci jsou v Evropě nebo extralize. Jen na kluky z NHL se nemůžeme spolehnout,“ tvrdil.

Jinými slovy Nosek, který naskakoval v New Jersey ve čtvrtém, maximálně ve třetím útoku, by měl dostat jiné parťáky než klíčové útočníky Paláta s Kubalíkem.

Na druhou stranu Rulík by si sázku na Noska obhájil. Pořád jde o ostříleného borce s více než čtyřmi stovkami utkání v NHL. Zodpovědně zvládá oslabení a hlavně je zvyklý nastupovat proti těm nejšikovnějším a nejtvrdším chlapům.

Když se k tomu podíváte, kolik hráčů (a jakých) z NHL dovezou Švédi, Američané, Kanaďani nebo i Švýcaři a Slováci, byl by dobrý nápad posílat útočníky typu Noska na dovolenou?

Češi na šampionátu nebudou mít vyloženou hvězdu na centru, pokud tedy na poslední chvíli nepřiletí Pavel Zacha nebo Tomáš Hertl, kteří mohou vypadnout z play off.

Spolehnout se ale mohou na Davida Tomáška, který prožil pěknou sezonu ve Švédsku (52 zápasů, 45 bodů). Na nestárnoucího, nebo chcete-li k lepšímu zrajícího Romana Červenku.

Na extraligového finalistu Lukáše Sedláka, jehož loni v Rize vyřadila v průběhu turnaje zlomená noha.

Možností mají trenéři hned několik. Teď jen neprováhat příležitost. Moc času už nezbývá.