Opustí Rychlovský Liberec? Je to padesát na padesát, říká. Čechům věří na medaili

„Z individuálního hlediska pro mě sezona byla extrémně nad očekávání. Z týmového mě trochu mrzí, že jsme vypadli 0:4 ve čtvrtfinále se Spartou. Teď už bych chtěl ale mít hlavně jasno o své budoucnosti,“ říká Rychlovský.

Zatím tedy nevíte, kde budete v příští sezoně hrát?

Žiju teď trochu v nejistotě, úplně nadšený z toho nejsem, taky bych rád věděl, kam povedou moje další kroky. Něco je v jednání, ale mám platnou smlouvu v Liberci. Pořád jsem liberecký hráč a připravuju se na novou sezonu jako Bílý Tygr.

Můžete aspoň prozradit, s kolika týmy NHL jednáte?

Teď jsou intenzivnější jednání s jedním týmem. Tím, že jsem pod smlouvou v Evropě, se musí rozhodnout do 15. června. Byl bych rád, aby to bylo už v nejbližších dnech a mohl jsem se podle toho zařídit.

Šance, že vás Liberec udrží je asi nulová...

To si vůbec nemyslím. Řekl bych, že je to padesát na padesát. Sám zatím opravdu nevím. Uvidíme, co bude dál.

Chystal jste se s reprezentací na mistrovství světa v Praze, ale do finální nominace jste nepronikl. Jak moc vás to mrzí?

Jsem vděčný za to, jaké zápasy jsem dostal, a že jsem měl možnost se na přípravě podílet. Užil jsem si to, sleduju každý zápas a držím klukům palce. S polovinou z nich jsem byl v přípravě, navíc se k nim pak ještě připojila světová extratřída. Český nároďák má obrovskou sílu a věřím, že vybojuje medaili.

Vysvětlil vám reprezentační kouč Rulík, proč vás vyřadil?

Ano, vysvětlil. Já jsem to respektoval a chápu jeho rozhodnutí. Jedna věc jsou statistiky a druhá zkušenosti. S důležitými zápasy takovou zkušenost nemám, a to byl asi jeden z důvodů, proč jsem tým opustil. Samozřejmě mě to zamrzelo, ale život jde dál a teď už se chystám na novou sezonu.