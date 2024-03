Rychlovský do NHL? V sezoně ho sledovaly desítky skautů, ví kouč Pešán

„S jeho poctivostí a myšlením je to určitě hráč, který má šanci v NHL. Je v něm obrovský potenciál a ten se ještě bude rozvíjet,“ říká o něm kapitán Bílých Tygrů Michal Birner. „Kdy jindy by to měl zkusit, než když vyhraje nejlepšího střelce v hodně těžké lize v Evropě?“

Sám Rychlovský po čtvrtfinálovém vyřazení 0:4 na zápasy se Spartou neměl na úvahy o svém případném odchodu do zámoří příliš náladu. „Tohle jsem teď vůbec neřešil. Soustředil jsem se na play off. A co bude dál, budu teprve řešit, budu dostávat nějaké informace a uvidím,“ povídal. „A trochu si ještě vyhodnotím, co jsem třeba ještě mohl udělat líp, abych byl týmu prospěšnější, protože v tuhle chvíli mě vyřazení strašně mrzí.“

Jakub Rychlovský začínal s hokejem ve Vrchlabí, ale už coby školák zamířil pod Ještěd. Tady se ve všech týmech postupně vyšvihl mezi opory.

V posledních třech letech pravidelně nastupoval za A-tým, až v této sezoně však zazářil naplno. Prakticky celý ročník odehrál v elitní lajně a patřil k nejproduktivnějším hráčům soutěže. V základní části extraligy nasázel 26 gólů, což mu vyneslo korunu krále střelců, a dalších pět tref přidal v play off.

Liberecký útočník Jakub Rychlovský ztroskotal po samostatném úniku na betonech brankáře Sparty Jakuba Kováře.

„Neříkám, že mě jeho sezona překvapila, protože je to hráč s velkými předpoklady. Na druhou stranu musím říct, že mě překvapilo, jak produktivní byl,“ říká liberecký kouč Filip Pešán.

„A nešlo o náhodné góly z úplně náhodných situací. Byly to vypracované góly z dobrých míst. Jednoznačně mu pomohl Tomáš Filippi, ale i v situacích, kdy hrál s Adamem Najmanem, se jeho produktivita neměnila. A stejně jako střílí góly, dělá i špinavou práci.“

I trenér Tygrů počítá s tím, že o svůj klenot po tak báječných výkonech zřejmě přijde. „Když zůstane, budu rád, ale Kuba je hráčem pro NHL. Ukázal to i v nelehké situaci v play off, jak v sérii s Olomoucí, tak se Spartou,“ uvedl Pešán. „Podle mě si zaslouží veškerou pozornost, kterou teď má. Za sezonu ho sledovaly opravdu desítky skautů.“

Rychlovského odchod by znamenal pro Liberec obrovskou ztrátu. A nejspíš nebude jediná. V hokejovém zákulisí se hovoří o odchodu obránce Knota a útočníka Najmana do Finska, zájem je i o další beky Ivana s Melanconem. Konec u Bílých Tygrů naznačil i dosavadní kapitán Birner.