Díky, babičko. Rychlovský o vděčnosti, zákeřnosti sprchových gelů i analýzách

Jste na vrchu libereckého týmového bodování, přitom pořád patříte mezi nejmladší hráče v kádru. Ubyly vám povinnosti jako sbírání puků?

Jsem v Liberci čtvrtou celou sezonu a letos poprvé mi odpadly. Předtím jsme s Adamem Najmanem a Honzou Šírem dělali všechno, tak se teď snažíme mladším klukům aspoň pomáhat, aby věděli, co si počít.

Na co mlaďasové nesmějí zapomenout?

Klasika, ty puky, dojet na nákup týmových věcí, sehnat správné šampony do společné sprchy, aviváž na praní pro kustody... Je jen na vás, jestli vyrazíte jednou dvakrát do měsíce na velký nákup, nebo jezdíte jak blázen každý týden.