Hokejový útočník Rychlovský podepsal novou smlouvu v Liberci

„Jsem rád, že se nám podařilo uzavřít smlouvu s odchovancem tygří akademie, který prošel i náročným programem rozvojového projektu v Benátkách. Natrvalo prokazuje svoje kvality v A týmu a nově také v reprezentaci,“ uvedl trenér Filip Pešán.

Rychlovský by podle jeho slov měl v Liberci působit minimálně v příští sezoně. Součástí smlouvy je tak zřejmě klauzule o jeho následném možném odchodu do ciziny. „Všichni budeme dělat maximum pro to, aby si řekl o zajímavé zahraniční angažmá,“ řekl Pešán.

Rodák z Vrchlabí přišel do Liberce jako mladší dorostenec, stabilní místo v extraligové sestavě si vybojoval v minulé sezoně. V aktuálním ročníku nastupuje v elitní formaci vedle nejproduktivnějšího hráče extraligy Tomáše Filippiho a s 12 góly se dělí o pozici nejlepšího střelce týmu. V nejvyšší soutěži Rychlovský zatím odehrál 203 zápasů, ve kterých vstřelil 31 branek a přidal 35 asistencí.