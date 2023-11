Rychlovský prvním hattrickem omráčil Kladno: Neusnu, zase si obleču montérky

Nejdřív jste se trefil po buly. Secvičené?

Tomáš Filippi buly dobře vyhrál a já to trefil, takhle to hrajeme, jde o signál.

A pak jste dvakrát dokonce udeřil v oslabení.

Nejdřív šlo o poloviční samostatný únik, pak jsem to korunoval do prázdné brány při power play Kladna, když jsme měli vyloučeného Bulíře.

Myslel jste si na hattrick?

Úplně v hlavě jsem ho neměl v hlavě, protože poslední zápasy, když jsme vedli o jeden dva góly, jsme si závěry dělali zbytečně těžké. Takže jsem se hlavně soustředil, abychom utkání dovedli do vítězného konce a měli před reprezentační pauzou tři body do tabulky.

Co na vaše představení spoluhráči?

Všichni mi pogratulovali, pokladník už říkal nějaké částky, co budu platit. Kluky taky nějak odměním.

A přišly už gratulace z rodiny?

Byli tady babička s taťkou, kteří nás jezdí podporovat na každý zápas, už mi blahopřáli. Bylo na nich vidět, že mají radost za mě. Samotnému mi to zatím spíš ani nedochází.

Co pro vás hattrick znamená?

Zadostiučinění za práci, kterou hokeji dávám. Pro mě je hokej můj život odmala. Rodina a všichni jsme mu obětovali strašně moc. Je to pro mě odměna, motivace do další práce. Nechci usnout na vavřínech, takový ani nejsem. Chvíli si odpočinu, pak zase obleču montérky a půjdu do práce.

Čím to, že jste zápas tak parádně otočili?

V Kladně jsme nezačali ideálně, pak jsme ukázali týmového ducha. Až na Třinec jsme vyhráli spoustu zápasů za sebou, věříme si.

I vy osobně, už máte 16 bodů za 8 gólů a 8 asistencí.

Ještě jsem neměl v extralize dvouciferný počet gólů, snad letos. Dostávám velkou důvěru od trenéra Pešána a musím ji splácet. Cítím se výborně od začátku sezony.