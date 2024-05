Pro Plzeň rozhodlo i srdce. Brankář Malík si v kabině užívá češtinu

„Je moc příjemné slyšet v kabině zase češtinu. Věřím, že i díky tomu jsem mezi kluky rychle zapadnul, cítím se tu příjemně,“ hlásil dvaadvacetiletý Malík po prvních dnech letní přípravy.

Plzeň byla vaši první volbou při jednáních o novém působišti?

Ve hře bylo dost týmů, některé i z Finska, chvíli jsem se rozhodoval a přemýšlel. Ale všechny okolnosti a podmínky, které mi nabídla Plzeň, ať už z finančního hlediska nebo tím, že tady gólmany trénuje pan Pejchar, mi seděly nejvíc. Dost jsem se rozhodoval srdcem, kde se budu cítit nejlíp. A myslím, že jsem vybral správně.

Před lety tady zkoušel získat smlouvu váš starší bratr Zack. Mluvili jste o tom?

Vlastně ani moc ne. Možná to bude znít divně, ale doma hokej moc neprobíráme. S bráchou už vůbec ne, teď už ani nehraje. Ale řekl mi, že příprava v Plzni je těžká, což můžu už po pár dnech potvrdit.

Už teď se vám věnuje hlavně Rudolf Pejchar, kouč gólmanů?

Teď je to hlavně o suché přípravě, nejvíc se nám bude věnovat na ledě. Ale už nyní máme své gólmanské tréninky, zapojujeme do toho nějaké své věci, abychom nevypadli z brankářského rytmu.

V Plzni vytvoříte dvojici s Dávidem Hrenákem. Jak jste si sedli?

Zatím super! Zrovna před chvilkou jsem mu objednával holiče, ať se může jít ostřihat. (smích) Je to super kluk, za mě pecka.

Budete jako mladší poslušnější?

O to nejde. I když jste někdy v páru jako starý a mladý, nesmí to být na nepříjemné úrovni. Jasně, mladší mají své úkoly, kdy musí něco donést či odnést, ale nesmí se nikdy cítit hůř.

Znal jste vůbec někoho z plzeňské kabiny?

Pár kluků. Jak jsem byl tři roky pryč, kontakt vymizel. Ale s klukama z Plzně ani velký nebyl. Vídali jsme se na reprezentačních srazech, to po dvacítkách skončilo. Víc hráčů jsem viděl poprvé v životě.

Český gólman Nick Malík vyráží střelu v utkání proti Švédsku.

Hned ve své první sezoně ve Finsku jste s týmem KooKoo dosáhli na historické čtvrté místo. Další dva roky tak úspěšné nebyly, berete přesun do Plzně trochu jako restart kariéry?

To asi ne. První sezona se mi povedla i díky celému týmu. Sice jsme na papíře nebyli možná ti nejsilnější, ale i tak to byl hodně dobrý, silný mančaft. A byl tam skvělý trenér gólmanů, který mi však po roce odešel. Od toho momentu to šlo trošku dolů. Byly tam další věci, o kterých se bavit moc nechci. Ale ovlivňovaly celý tým, proto výsledky nebyly tak dobré.

Existuje něco jako finská gólmanská škola?

Každá liga vám něco dá. A speciálně gólman si potřebuje chvíli zvykat. Když si to porovnám, mé statistiky ze dvou extraligových startů byly strašné. Pak jsem šel do Finska, dostal šanci, měl důvěru trenérů. Myslím, že první rok jsem kvalitu ukázal, díky tomu zůstal tři roky. A i když jsem pak nechytal za úplně nejsilnější tým a čísla byla všelijaká, nevystihuje to všechno. Já věřím, že jsem ve Finsku obstál dobře a určitě mě to posunulo. Styl hokeje je tam jiný, soutěž hraje hodně mladých hráčů, je to víc bruslařské.

V Plzni už jste se zabydlel?

Minulý rok jsme tu začínali s finským KooKoo letní přípravu. Nebudu tady hrát poprvé, už jsem tady chytal, tedy zatím vždy jako hostující gólman. Město je fajn, líbí se mi tady. Zašel jsem i na fotbalové finále poháru se Spartou. Byla to pecka, i když dost vyhrocené.

Marek a Nick Malíkovi se sešli v jednom týmu, juniorce Třince

Na hřiště jste neběžel?

To ne, raději jsem se držel na tribuně... (úsměv)

Co vy a fanoušci. Vnímáte je během zápasu?

Popravdě, moc ne. Ne, že bych se úplně uzavřel, ale snažím se naplno soustředit na těch šedesát minut na ledě. Kolikrát se mi vymstilo, že když jsem z téhle bubliny vystoupil, dostal jsem blbý gól.

Žádná atmosféra vás nerozhodí?

Samozřejmě lidi vnímáte. Ale nemám potřebu na někoho mávat nebo provokovat. Fanoušci mi nevadí doma ani venku. Ať fandí, nebo nadávají. Od těch domácích je to vždycky další podpora, šestý nebo sedmý hráč na ledě. To je samozřejmě super a těším se na to.