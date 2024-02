Thajsko bude léčit neplodné svobodné, gaye i lesby. Potřebuje vyšší porodnost

Podle vládního prohlášení má tamní ministerstvo zdravotnictví změnit zákony tak, aby umožnilo přístup k reprodukčním technologiím také mladým mužům a ženám, kteří touží mít děti, ale nemají partnery, s nimiž by je mohli mít. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Letos v březnu pak vláda představí další opatření včetně zřízení klinik na podporu porodnosti ve státních nemocnicích. „Ty budou nabízet poradenské služby a léčbu neplodnosti,“ uvedla v prohlášení zástupkyně mluvčího tamní vlády Kanika Aunjitová. Nemocnice podle ní také posílí služby, jako je nitroděložní oplodnění a oplodnění in vitro.

Nejméně novorozenců za 70 let

Thajsko se usilovně snaží zastavit neustálý pokles porodnosti a snižování počtu obyvatel, což ohrožuje snahu země jihovýchodní Asie upevnit svou pozici výrobní velmoci v regionu. Podle oficiálních údajů klesl počet novorozenců v roce 2022 na 485 085, což je nejméně za posledních 70 let.

Pokud nebudou přijata žádná naléhavá opatření, počet obyvatel Thajska by se mohl během příštích 60 let snížit o polovinu na 33 milionů, říká ministerstvo zdravotnictví. To by snížilo počet práceschopného obyvatelstva na přibližně 14 milionů ze současných 46. „Způsobí to vážný nedostatek pracovních sil, ovlivní ekonomiku, společnost a bezpečnost země,“ uvedl resort.

Zvýšení porodnosti v březnu vláda rovněž označí za „národní agendu“, přičemž se bude zabývat také možnostmi sdílení výdajů a zátěže spojené s výchovou dětí, uvedla Kanika Aunjit.

Nejnižší porodnost má Jižní Korea

Thajsko není zdaleka jedinou asijskou zemí, kterou trápí nízký počet novorozenců. Problému čelí také například Jižní Korea, která v posledních letech vykazuje nejnižší míru porodnosti na světě. Ukazatel, který udává průměrný počet dětí, jež žena za během života porodí, momentálně dosahuje na úroveň 0,78. Oficiální prognózy korejského statistického úřadu navíc tvrdí, že do roku 2025 se tento ukazatel propadne až na 0,65.

I řada evropských zemí musí řešit problém v podobě rychlého stárnutí své populace. Rychlost a dopady ale zmírňuje poměrně značná imigrace. Země jako Jižní Korea, Japonsko nebo Čína se ale masovému přistěhovalectví spíše vyhýbají.