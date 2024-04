Budeme radikální. Pro zachování důchodového věku uděláme všechno, řekl Havlíček

„Setkali jsme se s panem prezidentem dvakrát. Podruhé to bylo i s panem ministrem Jurečkou. Vláda sdělila, že si prosadí změny i bez našeho názoru. Za druhé bylo špatně interpretováno, na čem jsme se shodli, respektive neshodli,“ řekl Havlíček ke schůzce na Hradě, který zveřejnil v minulém týdnu písemný záznam z jednání.

Dokument uvádí, že se vláda, opozice a prezident společně shodli na dalším řešení důchodové reformy. Podle Havlíčka měla opozice k zápisu připomínky, které nebyly zohledněné.

Markéty Pekarová Adamová uvedla, že se měla opozice v případě připomínek ozvat už na tiskové konferenci.

„Vy jste se vymezili až poté, co se Andrej Babiš vrátil z dovolené. Pak jste určitě museli s paní Schillerovou a panem Juchelkou na kobereček vysvětlovat, na co jste to kývli,“ reagovala.

Dodala, že hnutí ANO mělo dostatečnou šanci přijít s vlastní reformou penzí. „Odhalilo se to, co říkáme dva a půl roku – že tady nemáme konstruktivní opozici. Je to jen ukázka, že nemají své vlastní řešení a odmítají přijmout řešení jiných. Kdyby během své vlády přišli sami s nějakou reformou, tak jsme tu teď nemuseli být. Vadí mi, že s někdo chová nezodpovědně a dětinsky utíká,“ řekla.

„Nebyli jsme na žádném koberečku,“ reagoval Havlíček, podle kterého hnutí ANO jasně po jednání uvedlo, že nechce zvýšit věk odchodového věku do důchodu. Vytkl vládě, že v roce 2022 tvrdila, že nebude zvyšovat důchodový věk. Hnutí se podle něj musí zodpovídat svým voličům, a proto tento krok neschvaluje.

Podle Pekarové Adamové se vláda musí zodpovídat lidem na to, kde vezme na penze, které je nutné reformovat. „Máme zodpovědnost za tuto zemi, zvítězili jsme ve volbách, v programu jsme měli důchodovou reformu a tu chceme prosadit.“ Možností je podle ní několik – zvyšování daní, snižování důchodového věku, nebo stát musí najít jiné zdroje.

Havlíček předsedkyni Sněmovny vytkl, že zdrojem mohly být i peníze ze zrušeného EET. Upozornil i na to, že pro řadu lidí může v budoucnu být z různých důvodů, včetně zapojení umělé inteligence do různých oborů, těžké najít práci.

„Chceme, aby bylo zachováno 21,5 roku v důchodu. Chceme pro budoucí důchodce zachovat, co mají ti dnešní. O reformě se stále bavíme, byli jsem otevření návrhy opozice, ta nepřišla,“ vysvětlila Pekarová.

„Budeme radikální. Uděláme vše pro to, aby se nezvyšoval věk do důchodu,“ zakončil Havlíček.

Odcházení ministryně Langšádlové

„My jsme paní Langšádlové poděkovali. Je důležité si uvědomit, že u politiků je důležité výsledky své práci dát navenek,“ řekla Pekarová k rezignaci ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Ta se nyní bude podle Pekarové Adamové věnovat primárně dezinformacím.

„Nový ministr bude schopen navázat na její práci,“ pokračovala. Dodala také, že nyní se mluví o čtyřech jménech a že sama má favorita. Konkrétní jména a podrobnosti odmítla uvést. Nejčastěji se v minulém týdnu jako o možném nástupci hovořilo o poslanci TOP 09 Matějovi Ondřejovi Havlovi. V neděli odpoledne ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že dalším kandidátem je ekonom a bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja.

Podle Havlíčka by Langšádlová v jejich vládě vůbec nebyla. „Nejde o paní Langšádlovou, ale o to, že pětikoalice udělala jen trafiky,“ řekl. Současná vláda nyní podle něj vytváří zbytečná ministerstva a úřednické posty, kromě ministerstva pro vědu, výzkum a inovace uvedl také ministerstvo pro evropské záležitosti. Langšádlová podle něj navíc neuměla protlačit dostatečně vysoké rozpočet pro vědu.