Žádná vojna pro muže s třemi dětmi. Jižní Korea přemýšlí, jak zvýšit porodnost

Vyhnout se v Jižní Koreji povinné vojenské službě je velmi obtížné a podaří se to málokomu. Vláda ale nyní podle místních médií přemýšlí nad alternativním způsobem, jak by muži mohli své vlasti sloužit: pořídit si tři děti, než jim bude třicet let. Země se dlouhodobě potýká s nízkou porodností a vláda se snaží přijít na to, jak odvrátit hrozící demografickou katastrofu.