Salač dojel ve Velké ceně Španělska jedenáctý, radoval se domácí Aldeguer

Salač v kvalifikaci obsadil 14. pozici, ale díky dobrému startu si polepšil o čtyři místa. Dvaadvacetiletý český jezdec se poté dlouho držel na desáté příčce, ale v posledním kole ho o ni připravil Thajec Somkiat Čantra.

Pro Salače i tak šlo o nejlepší výsledek v mistrovství světa od loňské říjnové Velké ceny Japonska, ve které byl pátý. Člen týmu ELF Marc VDS Racing, jenž před dvěma týdny v Austinu získal první letošní bod, je v pořadí MS šestnáctý.

„S víkendem jsem spokojený,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport Salač. „Jerez je trať, kde jsem se vždycky trochu trápil. Nakonec i loni, když jsem měl období, kdy se mi dařilo, tak jsem tady byly devátý,“ dodal.

Aldeguer si první vítězství v sezoně připsal s náskokem 1,3 sekundy před Robertsem, kterému však druhé místo stačilo k posunu na první místo průběžné klasifikace. Americký závodník vede pořadí o pět bodů před Španělem Sergiem Garcíou.

Další závod čeká Salače za dva týdny v LeMans, kde loni obsadil druhé místo. „Je to velká motivace, když jsem tam byl naposledy na bedně. Bylo by to samozřejmě super, ale takový cíl tentokrát mít nebudu. Ale věřím, že se zase posuneme,“ uvedl Salač, jenž po operaci předloktí vynechal druhou Grand Prix sezony v Portugalsku.