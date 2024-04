Zrušený zájezd na NHL? Podpásovka. Kluky strašně zklamali, říká kouč Třince

Svaz místo zájezdu na NHL zkusil třinecké juniorské mistry ukonejšit lístky na domácí mistrovství světa. Pak vymyslel, že jim přece jen vstupenky na NHL zaplatí. Jenže jenom do Prahy, až sem v říjnu přijedou New Jersey Devils a Buffalo Sabres.

„Upřímně, my to vzali jako podpásovku,“ poví Mucha. A vysvětluje, proč tým nemohl přijmout lístky na šampionát a že si říjnovou NHL neužijí všichni vítězové.

Jak jste se dozvěděli, že nikam nepojedete?

Před sezonou dali slib. Byl to fakt, že vítěz pojede na play off utkání NHL. Že z toho sešlo, jsme zjistili hned po posledním utkání, když jsme se vraceli domů. Volali jsme svazu, abychom se zeptali, jak to proběhne.

Co vám řekli?

Že se nikam nepojede, že hráči NHL přijedou na mistrovství světa. My si myslíme, že to prostě neměli připravené. Protože jestli si někdo myslí, že ze dne na den sežene lístky na play off NHL, je bláhový.

Jak reagovali junioři?

V první chvíli byli obrovsky zklamaní. Spousta z nich se opravdu těšila, od začátku to mnozí měli jako velkou motivaci. V základní části to nevnímáte, ale jak postupujete play off, myšlenky vám k tomu zaletí. Těžko jim pak vysvětlujete, že nikam nepojedou.

Třinečtí junioři slaví extraligový titul před domácími fanoušky.

Co si o tom myslíte?

My to vzali jako podpásovku. Možná najdete lepší výraz, abychom nebyli ke svazu krutí, ale v tomhle směru cítíme opravdu obrovské zklamání. Jestli dají zájezd na NHL jako jednu z motivací pro sezonu a chtějí, aby kluci hráli zápas co zápas na doraz, abychom zvedli úroveň juniorské soutěže... Ať si to na svazu každý přebere sám, jestli udělali maximum.

Místo toho vám nabídli lístky na mistrovství světa do Prahy?

Musím říct, že tady byl svaz vstřícný, chtěl se s námi na něčem domluvit. Nabídl nám lístky na zápas Česko – Kanada, jenomže ten termín je pro nás bohužel neakceptovatelný. Máme ten den vstupní klubové testy a druhý den odjíždíme na soustředění do Tater. Termín pro něj je pevně daný, bylo velmi obtížné ho najít. Na Mikulášské chatě v Jasné nám už tak hodně vyšli vstříc, za což jim děkujeme. Cestu do New Yorku na NHL by kluci stihli v pohodě, termínově by to vyšlo. Do kondiční přípravy ale zasahovat nemůžeme, kluci ví, co je čeká a počítají s tím. Máme to odzkoušené. Letní přípravu pochopitelně plánujeme už v průběhu března.

Jinak byste na šampionát rádi jeli?

Kluci by rádi byli, však si spoustu z nich na mistrovství světa koupilo lístky. Ale slíbili nám NHL. Proto jsme taky radši přistoupili na variantu zápasů NHL dalšího ročníku v Praze. Jen nevím, jestli je to dostatečná záplata.

Na to jsem se chtěl zeptat.

My budeme mít v říjnu problém dát dohromady všechny kluky, kteří titul uhráli. To se nám nepodaří. Někdo se už bude připravovat se seniorskými týmy, někdo končí s hokejem a půjde na vysokou. Takže ne všichni mistři si tu odměnu užijí. Teď bychom je dohromady dali, ostatně se na to nachystali. Co vím, nikdo si nebral po sezoně dovolenou. Jen jsme čekali na den, kdy letíme. Bohužel. A je tu i další problém.

Jaký?

Zápasy NHL v Praze se hrají v termínu, kdy už máme hrát soutěžní kola. Takže teď musíme čekat na rozlosování a pak nám bude muset někdo vyjít vstříc. A to si vemte, že v první fázi, jak teď juniorská extraliga funguje, všichni skutečně tlačí na to, aby uhráli první čtyřku a měli pro zbytek sezony klid.

Zkazilo vám to oslavy titulu?

(smích) Ne, to zase ne. Oslavy byly dobré. Pro nás trenéry teda kratší, my byli rádi, že jsme jim obětovali dva dny.