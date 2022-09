Stále víc Japonců odmítá sňatek. Další zlá zpráva pro tamní demografii

Japonsko má poslední roky obavy z vylidňování. Podle odborníků jsou data varováním podkopávajícím snahy o řešení populační krize. Průzkum provedli loni, jeho výsledky vláda zveřejnila nyní. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

Podle průzkumu 17,3 procenta mužů a 14,6 procenta žen ve věku od 18 do 34 let uvedlo, že nemají v úmyslu nikdy vstoupit do svazku manželského. To je nejvyšší číslo od roku 1982, kdy v Japonsku poprvé takový průzkum realizovali. Pokles počtu sňatků má důsledky pro porodnost. Ta má pak dramatický účinek na snižování počtu pracovních sil a oslabování ekonomiky.

Odborníci tento trend přičítají několika faktorům. Hlavním důvodem je stále rostoucí touha mladých pracujících žen užívat si svobody, kterou přináší bezdětný život a kariéra. Muži také říkají, že se jim také líbí být svobodní, ale zároveň vyjadřují obavy o jistotu zaměstnání a schopnost zajistit rodinu.

Odborníci v zemi nyní vyzývají vládu, aby ženám usnadnila návrat do práce po narození dětí a aby se zabývala nechvalně známou dlouhou pracovní dobou v Japonsku.

Ideální životní styl

Na otázku, co představuje „ideální“ životní styl pro ženy, uvedlo v průzkumu téměř 40 procent dotázaných svobodných mužů a 34 procent svobodných žen, že je to možnost sladit kariéru s výchovou dětí. Na znamení měnícího se postoje k genderovým rolím uvedlo méně než sedm procent mužů, že by si přálo, aby jejich budoucí partnerka zůstala doma a starala se o rodinu.

„Klesající počet sňatků bude jistě mít negativní vliv na porodnost,“ říká Šigeki Matsuda, profesor sociologie na univerzitě Čúkjó na ostrově Honšú.

Počet dětí narozených v Japonsku v roce 2021 klesl proti předchozímu roku o 29 231, tedy o 3,5 procenta, na rekordně nízkou hodnotu 811 604. Uvedlo to v červnu ministerstvo zdravotnictví. Počet sňatků klesl o 24 391 na 501 116, což je nejnižší hodnota od konce druhé světové války.

„Japonská vláda se nyní snaží zvýšit porodnost tím, že se snaží pomoci těm, kteří si přejí uzavřít manželství nebo mít děti, naplnit jejich touhy,“ říká Matsuda.

„Pokud však bude počet lidí, kteří se nechtějí oženit, nadále narůstat, bude vláda nucena svou politiku přehodnotit,“ dodává sociolog. To by podle něj mohlo vést k dalšímu prohloubení poklesu porodnosti.

Vládní údaje zveřejněné loni v květnu ukázaly, že počet obyvatel Japonska se loni snížil o rekordních 644 tisíc lidí. To je jedenáctý rok poklesu v řadě. Tyto údaje vyvolaly reakci šéfa Tesly Elona Muska. Podnikatel varoval, že Japonsko přestane existovat, pokud neuvolní pravidla pro imigraci a nebude více podporovat zdravější rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Musk si na sociálních sítích okamžitě vykoledoval sumu kritiky za přehnanou reakci. Nejpádnější protiargumenty zněly, že Japonsko zdaleka není jedinou vyspělou ekonomikou, která zažívá dlouhodobý pokles počtu obyvatel, uzavírá The Guardian.