Lidovci navrhli zvýšit slevy na dani na děti, stát to má přes 8 miliard ročně

„Chceme to prosadit už v letošním roce, aby vyšší slevy na dani na děti mohly rodiny uplatnit již při podávání daňového přiznání v příštím roce,“ řekl na konferenci předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Lidovci argumentují, že v průběhu let se snižuje poměr měsíční výše slev na dítě vůči průměrné mzdě.

„Je to náš výkop do koaličních jednání,“ řekl poslanec a rozpočtový expert lidovdců Michael Kohajda. Strana proto přichází s návrhem ve třech vyriantách. Kdyby se koalice shodli na té pro stát nejdražší, znamenalo by to podle něj, že by rodina se třemi dětmi ušetřila díky vyšším slevám na dani za rok 14 400 korun.

U první, nejlevnější varianty by to celé stálo 4,2 miliardy korun ročně, u prostřední 6,3 miliardy korun a u té nejdražší přes 8 miliard korun. Kohajda nejprve na konferenci mluvil o 6 miliardách v případě nejnákladnější varianty, strana ale po chvíli číslo sama korigovala.

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě je nyní na první dítě 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc), na druhé dítě 22 320 Kč za rok (1860 Kč za měsíc), na třetí a každé další dítě 27 840 Kč za rok (2320 Kč za měsíc), Na postižené dítě s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky.

S návrhem na zvýšení slev na dani u dětí přišla KDU-ČSL v situaci, kdy se pětikoalice nemůže shodnout ani na valorizaci slevy na dani na poplatníka.

Menší vládní strany trvají na tom, aby pětikoalice dodržela to, co slíbila vláda, ve svém programovém prohlášení. To obsahuje také tuto větu. „Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.“ Letos při podávání daňového přiznání mohl každý odečíst 30 840 korun.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS si to ale státní kasa nemůže dovolit. Kdyby se sleva dani zvýšila o stovku měsíčně, tedy na 32 040 korun za rok, mělo by to dopad na státní rozpočet zhruba 6 miliard korun.

„Žádné další valorizace výdajů, žádné další mandatorní výdaje a žádné další, které nejsou kryty příjmy,“ řekl na lidovecké konferenci předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

„Když ji nevalorizujeme, zvyšujeme zdanění práce,“ řekl ke sporům v koalici o valorizaci slevy na poplatníka na konferenci sociolog Daniel Prokop. Když se sleva na dani nezvyšuje, doplácejí na to podle něj nižší příjmové skupiny.