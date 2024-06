Jasmín pro výrobu parfémů sbírají i děti, zjistili reportéři. Firmy se brání

„Na papíře průmysl slibuje tolik dobrých věcí, například transparentnost dodavatelského řetězce a boj proti dětské práci. Když se však podíváme na záběry, ve skutečnosti věci, které slíbili dělat, nedělají,“ reagoval Obokata na zjištění BBC.

Záběry pocházejí z loňského roku. Reportéři se vydali do Egypta, který produkuje asi polovinu světové zásoby jasmínových květů. Popsali například případ paní Heby, která žije v jedné z tamních vesnic. Vstává kolem třetí hodiny ranní a vydává se sbírat kvítí. Pracuje jako takzvaná nezávislá sběračka na farmě drobného farmáře.

Říká, že potřebuje, aby jí pomáhaly i její čtyři děti. Ty jsou ve věku od pěti do patnácti let. Čím více jasmínu se jí i jejím dětem podaří nasbírat, tím více si vydělají. V noci, během které ji reportéři natáčeli, se jí a jejím dětem podařilo natrhat 1,5 kg jasmínových květů. Po zaplacení třetiny výdělku majiteli pozemku jí za tuto noc zůstalo zhruba 1,5 amerického dolaru (34 Kč).

Podle BBC je těžké říct, kolik procent z 30 000 lidí zapojených do egyptského jasmínového průmyslu tvoří děti. BBC však během natáčení oblasti hovořila s mnoha obyvateli. Ti reportérům řekli, že nízká cena za jasmín znamená to, že musí do své práce zapojit své děti.

„Ve čtyřech různých lokacích na malých farmách, které zásobují hlavní továrny, byl značný počet sběračů mladších patnácti let,“ uvedli reportéři. Vydali se také tajně natáčet na farmu, kterou vlastní přímo jedna z velkých továren. „Našli jsme sběrače, kteří nám řekli, že jejich věk se pohybuje od 12 do 14 let,“ uvedli.

Společnosti, které luxusní značky parfémů vyrábějí, tvrdí, že dětskou práci netolerují. Společnost L’Oréal, vlastník značky Lancôme, uvedla, že se zavázala respektovat mezinárodně uznávané standardy ochrany lidských práv. Estée Lauder, vlastník značky Aerin Beauty, uvedl, že kontaktoval své dodavatele, aby záležitost důkladně prošetřil, uzavírá BBC.