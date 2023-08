Daňové změny v konsolidačním balíku zasáhnou ty nejchudší, ukazuje analýza

Nejnovější studie IDEA srovnává dopady všech daňových změn přijatých v rámci konsolidačního balíčku jako celek, ale analyzuje také vliv jednotlivých vybraných změn, především pak omezení slevy na manžela nebo manželku s nízkými příjmy.

Studie se dívá na dopady konsolidačního balíčku ve srovnání se současným daňovým systémem, ale také je srovnává se stavem před zrušením takzvané superhrubé mzdy, ke kterému došlo v roce 2021.

Srovnání průměrného zdanění před zrušením superhrubé mzdy v roce 2021 se situací po schválení změn ve vládním balíčku od roku 2024 ukázalo, že si polepší zhruba 90 procent zaměstnanců.

Pohorší si ale zaměstnanci s nejnižšími příjmy, kterým zrušení superhrubé mzdy nijak nepomohlo a nyní na ně má dopadnout zvýšení sociálního pojištění. Dále si pohorší ti zaměstnanci, kteří kvůli vládnímu návrhu přijdou o slevu na manžela nebo manželku.

Tato sleva se má nově omezit pouze na domácnosti, ve kterých se jeden z manželů stará o dítě do tří let věku. Nárok již nebude mít současných zhruba 170 tisíc zaměstnanců, ale pouze 95 tisíc. O nárok na slevu přijde také dvacet tisíc zaměstnanců ve věku 55 až 65 let.

Nižší progrese u nejvyšších příjmů

Po schválení změn konsolidačního balíčku v daňovém systému vznikne skupina zaměstnanců s příjmy mezi tří až čtyřnásobkem průměrné mzdy, která bude čelit mezní daňové sazbě přes 50 procent, což je o 17 procentních bodů vyšší daňová sazba, než které čelí zaměstnanci se mzdou přesahující čtyřnásobkem průměrné mzdy. Právě zaměstnanci s nejvyššími příjmy budou čelit nižší mezní sazbě než většina ostatních zaměstnanců.

„Snížení hranice druhé sazby daně z příjmů neovlivní mezní daňovou sazbu zaměstnanců s příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy. Ti tak budou i nadále čelit mezní odvodové povinnosti nižší než většina zaměstnanců,“ upozorňuje spoluautorka analýzy Klára Kalíšková.