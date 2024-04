Boom prodejů kol opadl. Prodejci mají plné sklady, zákazníci čekají na slevy

Letošní zima byla neobvykle teplá a i navzdory opětovnému ochlazení zahájila řada cyklistů už sezonu naplno. Na prodejích se to však zatím neodráží. Podle odhadů společnosti Opravykarbonu.cz, která se specializuje na cykloservis, se trh propadl přibližně o jednu třetinu. A to primárně v segmentu kol s pořizovací cenou do 40 tisíc korun.

Příčinou je opadnutí nákupní horečky po odeznění pandemie koronaviru. „Trh procházel v období covidu velkým boomem, byla obrovská poptávka po kolech,“ vysvětluje obchodní ředitel Sportisima Tomáš Borek.

Právě v období pandemie kupovalo kola násobně více lidí, než bylo běžné a prodejci na to nebyli připraveni. Stávalo se tak, že kol byl nedostatek a lidé čekali v pořadníku. Na to řada prodejců postupně reagovala tím, že si vytvořila velké zásoby, a to hlavně v období let 2022 a 2023.

„Většina prodejců počítala, že se trend cyklistiky udrží. Poptávka se ale vrátila na předcovidové období, proto má většina prodejců plné sklady,“ dodává Borek.

Levnějším kolům se daří

Trh se během pandemie zčásti nasytil a zčásti stojí za ochlazením trhu i ceny. Vlivem předchozí extrémně vysoké poptávky jsou nyní kola často dražší. Zájem se tak často soustředí na levnější segment, jak potvrzuje například řetězec Decathlon. Tomu se daří růst i v současné situaci.

„Od začátku roku jsme zaznamenali růst o více než 30 procent meziročně. Minulý týden jsme zaznamenali rekordní obraty od roku 2020,“ říká Jiří Uher, který má cyklosortiment v Decathlonu na starosti. Největší růst zaznamenala společnost v silniční cyklistice a elektrokolech. Majoritu obratu však stále tvoří klasická horská kola bez elektrického pohonu a dětská kola.

V globálním pohledu se zájem o cyklistiku spíše opět ustálil, a to přibližně tam, kde byl před vypuknutím pandemie. Protože ale prodejci počítali s násobně vyšším zájmem, mají plné sklady. To je vede ke snížení plánované výroby nových kol a zvažování, jakou strategii nyní zvolit. Vzhledem k plným skladům a nižšímu zájmu snižuje řada prodejců cenu.

„Trh je nyní přesycen koly a plný slevových akcí,“ říká Tomáš Borek. Přičemž Sportisimo na sníženou poptávku zareaguje podobně. „Menší přebytky zboží u určitých artiklů vyřešíme speciálními cenami pro naše zákazníky,“ dodává Borek.

Ceny kol by přitom mohly ještě dále klesat, zejména pokud na český trh vstoupí zahraniční konkurence. „Předpokládáme, že do budoucna bude velkým trendem prodej kol od zahraničních výrobců, protože na český, ale i polský a slovenský trh přichází opravdu široká nabídka kol ze západní Evropy. To pravděpodobně způsobí i pokles cen,“ myslí si Tereza Copers ze společnosti Allegro.cz.